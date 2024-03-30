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Немецкий министр обратился к уставшим поддерживать Украину

30 марта 2024 19:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Немецкий министр обратился к уставшим поддерживать Украину
Кристиан Линднер. Фото: REUTERS
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Украина продолжает оставаться на передовой фронте в войне против российской агрессии, и вопрос ее будущего остается нерешенным. В такой напряженный момент важно, чтобы страны Запада продолжали оказывать поддержку Украине, признавая угрозу, представляемую Россией под руководством Путина.

Об этом заявил глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Kölner Stadt-Anzeiger.

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В своем заявлении Линднер подчеркнул, что мир и свобода в Европе находятся под серьезной угрозой из-за агрессивных действий России.

"Российского диктатора Путина беспокоит не только Украина, он хочет изменить порядок мира и свободы в Европе", — отметил Линднер.

Он предупредил об опасности, которую представляет Россия, и ее попытках контролировать образ жизни в Европе.

Министр призвал к продолжению поддержки Украины со стороны стран Запада и предостерег от серьезных последствий для Европы в случае успеха Кремля в войне.

"Тот, кто устанет поддерживать Украину, потому что это слишком тяжело или слишком дорого, должен подумать о последствиях. Опасность войны приблизилась бы к нам", — подчеркнул Линднер.

Также министр отверг идею "замораживания" войны в Украине, которую ранее предлагал лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених.

"Россия совершила военные преступления. Для Украины — это существование как государства. А для людей — это часто вопрос выживания. Нельзя замораживать такую ситуацию", — подчеркнул Линднер.

Напомним, Польша и Германия готовят "коалицию бронетанкового потенциала" как инициативу по поддержке Украины, куда уже вошли Великобритания, Швеция, Италия.

В то же время свой пакет военной помощи для Украины общей суммой в 450 миллионов долларов уже готовит Бельгия, куда войдут 300 легких бронеавтомобилей LMV и три минных тральника.

Германия
финансовая помощь
военная помощь
война в Украине

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