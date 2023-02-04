Журналісти розповіли, ким виявився затриманий у Німеччині російський агент

Чоловік працював у німецькій розвідці та тренував молодіжну футбольну команду

Журналісти The Daily Telegraph дізнались, ким насправді є затриманий за шпигунство на користь рф німець. За даними джерел видання — це футбольний тренер Карстен Лінке, який працював на розвідку Німеччини.

Про це йдеться у матеріалі.

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Так, за даними Telegraph, 52-річний шпигун Карстен Лінке — батько двох дітей. Він родом із Вайльгайм-ін-Обербаєрн у Баварії. У місті він відомий насамперед як футбольний тренер-волонтер, який тренував місцеву молодіжну футбольну команду.

Не менш цікаве було й інше життя Карстена — він був співробітником німецької розвідки та нерідко міг відправлятися у довгі відрядження. Зазначається, що підозрюваний мав доступ до отриманої під час прослуховування інформації, яку розвідці надавали інші західні спецслужби.

Як шпигун передавав інформацію росії

Так, одного разу влітку 2021 Лінке організував у спортклубі барбекю, де познайомився з німецьким бізнесменом російського походження Артуром Еллером. Саме його підозрюють передачі ФСБ даних, отриманих від Карстена.

Слідчі припускають, що Артур Еллер. міг завербувати Лінке передавати йому секретну інформацію про війну в Україні. Як з'ясував Der Spiegel спільно з Bellingcat, інформація про поїздки Еллера у жовтні та листопаді 2022 року є в базах даних авіаперельотів, але їх немає в базах даних про перетин кордону. Це може свідчити про те, що ФСБ намагалися приховати його поїздки до росії.

Як зазначають ЗМІ, погодившись працювати на росію Карстен Лінке міг керуватися не лише матеріальними, а й ідеологічними мотивами. Ймовірно, йому симпатизувала права партія "Альтернатива для Німеччини", яка виступає за переговори з рф.

Наразі шпигун знаходиться під арештом.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в аеропорту Мюнхена затримали агента рф, який збирав розвідувальні дані для росії.