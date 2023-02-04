Журналисты рассказали, кем оказался задержанный в Германии российский агент

Немецкий тренер по футболу оказался агентом кремля: что ему угрожает
Журналисты The Daily Telegraph узнали, кем на самом деле является задержанный за шпионаж в пользу рф немец. По данным источников издания — это футбольный тренер Карстен Линке, работавший на разведку Германии.
Об этом говорится в материале.
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Так, по данным Telegraph, 52-летний шпион Карстен Линке — отец двоих детей. Он родом из Вайльхайм-ин-Обербайерн в Баварии. В городе он известен, прежде всего, как футбольный тренер-волонтер, который тренировал местную молодежную футбольную команду.
Не менее интересна была и другая жизнь Карстена — он был сотрудником немецкой разведки и нередко мог отправляться в долгие командировки. Подозреваемый имел доступ к полученной во время прослушивания информации, которую разведке предоставляли другие западные спецслужбы.
Как шпион передавал информацию россии
Так, однажды летом 2021 года Линке организовал в спортклубе барбекю, где познакомился с немецким бизнесменом российского происхождения Артуром Эллером. Именно его подозревают в передаче ФСБ данных, полученных от Карстена.
Следователи предполагают, что Артур Эллер мог завербовать Линке передавать ему секретную информацию о войне в Украине. Как выяснил Der Spiegel совместно с Bellingcat, информация о поездках Эллера в октябре и ноябре 2022 года находится в базах данных авиаперелетов, но их нет в базах данных о пересечении границы. Это может свидетельствовать о том, что ФСБ пытались скрыть его поездки в россию.
Как отмечают СМИ, согласившись работать на россию Карстен Линке мог руководствоваться не только материальными, но и идеологическими мотивами. Вероятно, ему симпатизировала правая партия "Альтернатива для Германии", выступающая за переговоры с рф.
В настоящее время шпион находится под арестом.
Напомним, недавно мы писали, что в аэропорту Мюнхена задержали агента рф, собиравшего разведывательные данные для России.