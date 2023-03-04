Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори з Україною про будівництво танкового заводу

Танк компанії Rheinmetall

Німецький збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні. Він може бути побудований приблизно за 200 мільйонів євро.

Про це повідомив керівник компанії Армін Паппергер, передає Spiegel.

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Паппергер розповів, що завод міг би виробляти до 400 основних бойових танків типу "Panther" на рік. Він назвав переговори з Україною "багатообіцяючими". Керівник компанії сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".

За його словами, танковий завод можна буде захистити від повітряних нальотів рф.

"Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним", — сказав Паппергер.

Він вважає, що для перемоги України у війні проти росії потрібно від 600 до 800 танків.

"Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало", — зазначив Паппергер.

Керівник компанії Rheinmetall розповів, що завод випускає близько 250 танків.

"Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин", — сказав Паппергер.

Він вважає, що війна буде тривати роками. За його словами, сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію.

Нагадаємо, військово-промислова компанія Rheinmetall готова поставити велику кількість боєприпасів для танків Leopard, які Україна отримає від Німеччини та інших країн. Концерн збільшує свої виробничі потужності.

Також ми писали, що головний концерн ФРН Rheinmetall готовий надати Україні найсучасніший бойовий танк у світі — Panther. Німеччина веде переговори з Києвом щодо постачання танка.