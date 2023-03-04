Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода

Танк компании Rheinmetall

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине. Он может быть построен примерно за 200 миллионов евро.

Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер, передает Spiegel.

Подробности

Паппергер рассказал, что завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Он назвал переговоры с Украиной "многообещающими". Руководитель компании надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".

По его словам, танковый завод можно будет оградить от воздушных налетов рф.

"Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", — сказал Паппергер.

Он считает, что для победы Украины в войне против россии нужно от 600 до 800 танков.

"Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", — отметил Паппергер.

Руководитель компании Rheinmetall рассказал, что завод производит около 250 танков.

"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", — сказал Паппергер.

Он считает, что война будет длиться годами. По его словам, сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию.

Напомним, военно-промышленная компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые Украина получит от Германии и других стран. Концерн увеличивает свои производственные мощности.

Также мы писали, что главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом по поставке танка.