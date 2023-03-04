Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры с Украиной о строительстве танкового завода
Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall ведет переговоры по строительству танкового завода в Украине. Он может быть построен примерно за 200 миллионов евро.
Об этом сообщил руководитель компании Армин Паппергер, передает Spiegel.
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Паппергер рассказал, что завод мог бы производить до 400 основных боевых танков типа Panther в год. Он назвал переговоры с Украиной "многообещающими". Руководитель компании надеется на решение "в течение следующих двух месяцев".
По его словам, танковый завод можно будет оградить от воздушных налетов рф.
"Защита с помощью противовоздушной обороны не будет сложной", — сказал Паппергер.
Он считает, что для победы Украины в войне против россии нужно от 600 до 800 танков.
"Даже если Германия откажется от всех 300 танков Leopard 2, имеющихся у Бундесвера, этого все равно будет слишком мало", — отметил Паппергер.
Руководитель компании Rheinmetall рассказал, что завод производит около 250 танков.
"Мы работаем на полной скорости. Мы уже ввели в эксплуатацию более 40 боевых машин пехоты Marder, а к концу года их будет около 100. Из 50 танков Leopard 2A4 готовы около 30. Также есть около 100 старых моделей Leopard 1, из которых мы можем восстановить 88 машин", — сказал Паппергер.
Он считает, что война будет длиться годами. По его словам, сегодня украинцы не имеют достаточно оборудования, чтобы полностью отвоевать свою территорию.
Напомним, военно-промышленная компания Rheinmetall готова поставить большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые Украина получит от Германии и других стран. Концерн увеличивает свои производственные мощности.
Также мы писали, что главный концерн ФРГ Rheinmetall готов предоставить Украине самый современный боевой танк в мире — Panther. Германия ведет переговоры с Киевом по поставке танка.