Норвегія передасть Україні системи для боротьби з безпілотниками: як вони працюють

Норвезький солдат біля системи ППО. Фото: Forsvaret

Норвегія передасть Україні системи для захисту від ворожих БпЛА. Йдеться про кілька систем CORTEX Typhon.

Про це повідомляє прес-служба компанії Kongsberg Defence&Aerospace.

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Компанія Kongsberg Defence & Aerospace підписала контракт з Міжнародним фондом України (IFU), який очолює Велика Британія, на поставку в Україну безпілотних авіаційних систем.

"Поставка складається з декількох систем CORTEX Typhon, призначених для протидії широкому спектру повітряних загроз шляхом нанесення фізичної шкоди або виведення загрози з ладу в інший спосіб", — ідеться в повідомленні.

Вартість контракту становить 56 млн фунтів стерлінгів, або близько 750 млн норвезьких крон.

"Ця поставка значно посилить українські можливості по боротьбі з безпілотниками і допоможе захистити населення та інфраструктуру України", — заявив Ейрік Лі, генеральний директор Kongsberg Defence & Aerospace.

Що таке CORTEX Typhon C-UAS

Безпілотний літальний апарат CORTEX Typhon C-UAS був створений на базі програмних і апаратних засобів компаній Teledyne Flir і Kongsberg, включно із системою спостереження і дистанційною збройовою станцією (RWS) Kongsberg, а також інтегрованим бойовим рішенням (ICS) CORTEX.

Раніше ми повідомляли, Норвегія та Велика Британія нададуть допомогу для Чорнобильської зони у понад 5 мільйонів євро. Таке рішення анонсували під час засідання Асамблеї вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ).

Нагадуємо, у норвезькому місті Берген вбили 30-річну біженку з України. У неї залишився син.