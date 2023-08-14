Норвегия передаст Украине системы борьбы с беспилотниками: как они работают

Норвежский солдат возле системы ПВО. Фото: Forsvaret

Норвегия передаст Украине системы защиты от вражеских БпЛА. Речь идет о нескольких системах CORTEX Typhon.

Об этом сообщает пресс-служба компании Kongsberg Defence&Aerospace.

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Компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт с возглавляемым Великобританией Международным фондом Украины (IFU) на поставку в Украину беспилотных авиационных систем.

"Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, предназначенных для противодействия широкому спектру воздушных угроз путем нанесения физического ущерба или выведения угрозы из строя другим способом", — говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляет 56 млн. фунтов стерлингов, или около 750 млн. норвежских крон.

"Эта поставка значительно усилит украинские возможности по борьбе с беспилотниками и поможет защитить население и инфраструктуру Украины", — заявил Эйрик Ли, генеральный директор Kongsberg Defence & Aerospace.

Что такое CORTEX Typhon C-UAS

Беспилотный летательный аппарат CORTEX Typhon C-UAS был создан на базе программных и аппаратных средств компаний Teledyne Flir и Kongsberg, включая систему наблюдения и дистанционную оружейную станцию (RWS) Kongsberg, а также интегрированное боевое решение (ICS) CORTEX.

Ранее мы сообщали, что Норвегия и Великобритания окажут помощь для Чернобыльской зоны более 5 миллионов евро. Такое решение анонсировали на заседании Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля (РМСЧ).

Напомним, в норвежском городе Берген убили 30-летнюю беженку из Украины. У нее остался сын.