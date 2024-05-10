Повітряна тривога зараз, уночі 10 травня, в Україні: які області опинилися в небезпеці через загрозу ударних БпЛА

Беспілотник у нічному небі. Фото ілюстративне: armyinform.com.ua

Повітряну тривогу зараз, вночі 10 травня, оголосили у трьох областях України. У небезпеці Миколаївська, Одеська та Донецька області.

Про це повідомили в Повітряних Силах ЗС України.

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Карта повітряних тривог станом на 00:21 10 травня

Чому оголосили повітряну тривогу

У Донецькій області повітряну тривогу оголосили о 01:05. Офіційної інформації від військових не було, однак вочевидь регіон у небезпеці через загрозу застосування засобів ураження для прифронтових територій. О 01:15 сигнал повітряної тривоги почав лунати в Миколаївській області, а в 01:21 поширився й на Одеську область.

О 01:19 моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек" повідомив, що група "Шахедів", у складі якої від 4 до 8 БпЛА, рухається з акваторії Чорного моря, тримаючи курс на Южне або Коблево.

Скриншот повідомлень Telegram-каналу "Николаевский Ванек"

О 01:28 військові повідомили, що чергова група ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря рухається в напрямку Одещини.

Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Оновлено: О 01:43 у Повітряних Силах ЗС України попередили, що ударні БпЛА з Чорного моря летять на Миколаївську область. Ще через кілька хвилин повідомили про активність авіації на північно-східному напрямку.

Скриншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

О 01:45 оголосили повітряну тривогу в Сумській і Харківській областях.

Карта повітряних тривог станом на 01:45 10 травня

Оновлено: О 02:02 дали відбій у Сумській області, а о 02:03 — у Харківській і Донецькій областях.

Карта повітряних тривог станом на 02:04 10 травня

Нагадаємо, у ніч із 9 на 10 травня вже оголошували повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Тоді під загрозою були Запорізька, Херсонська та Миколаївська області.

Також ми повідомляли про те, що 8 травня окупанти завдали удару по Чугуївському району Харківської області. У результаті цього обстрілу зазнали пошкоджень приватні будинки, лікарня та автомобіль.