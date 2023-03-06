Росіяни намагаються маскувати Шахеди від української ППО

Противник використовує рельєф і русла річок, аби приховати БпЛА

Російські окупаційні війська почали маскувати іранські дрони "Шахеди". Загарбники все частіше запускають їх з Брянської області.

Про це на брифінгу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Як відзначив Юрій Ігнат, противник почав все частіше запускати "Шахеди" з півночі — Брянської області, маскуючи їх за рельєфами та руслами.

Ще до деокупації правого берега Дніпра, росіяни запускали БпЛА зазвичай з Криму й окупованої території Херсонської області. Вже після деокупації Херсонської області — почали завдавати удари "Шахедами" зі східного берега Азовського моря.

"Ну і далі, коли вони вже по Дніпру летіли, долітаючи до центральних областей, зокрема до Києва, там їх збивало уже повітряне командування "Центр". Вже, здається, третій раз запускають "Шахеди" саме з півночі, Брянської області", — відзначив Ігнат.

Окрім того, загарбники нерідко запускали безпілотники і з території Білорусі.

"Це було по руслу Дніпра, як літаки заходили тоді, маю на увазі на початку вторгнення, так вони пускали і БпЛА. Противник використовує і рельєф, і русла річок для того, щоб бути малопомітним, - і ракети, і "Шахеди" щоб могли пролітати та досягати своїх цілей", — зауважив Ігнат.

Нагадаємо, у ніч на 6 березня армія рф запустила іранські БпЛА у напрямку Києва. На щастя, усі ворожі безпілотники були збиті.