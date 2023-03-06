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Новая тактика: в Воздушных силах рассказали, как рф маскирует "Шахеды" от ПВО

6 марта 2023 18:57
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
Россияне пытаются маскировать Шахеды от украинского ПВО
Противник использует рельеф и русла рек, чтобы скрыть БпЛА
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Российские оккупационные войска начали маскировать иранские дроны "Шахеды". Захватчики все чаще запускают их из Брянской области.

Об этом на брифинге рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Подробности

Как отметил Юрий Игнат, противник начал все чаще запускать "Шахеды" с севера Брянской области, маскируя их по рельефам и руслам.

Еще до деоккупации правого берега Днепра россияне запускали БпЛА обычно из Крыма и оккупированной территории Херсонской области. Уже после деоккупации Херсонской области начали наносить удары "Шахедами" с восточного берега Азовского моря.

"Ну и дальше, когда они уже по Днепру летели, долетая в центральные области, в частности в Киев, там их сбивало уже воздушное командование "Центр". Уже, кажется, в третий раз запускают "Шахеды" именно с севера, Брянской области", — отметил Игнатий.

Кроме того, захватчики часто запускали беспилотники и с территории Беларуси.

"Это было по руслу Днепра, как самолеты заходили тогда, имею в виду в начале вторжения, так они пускали и БпЛА. Противник использует и рельеф, и русла рек для того, чтобы быть малозаметным - и ракеты, и "Шахеды" чтобы могли пролетать и достигать своих целей", — заметил Игнат.

Напомним, в ночь на 6 марта армия рф запустила иранские БпЛА в направлении Киева. К счастью, все вражеские беспилотники были сбиты.

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