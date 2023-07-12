Жіноча форма для ЗСУ: Міноборони тестує новий одяг для армії

Тестування жіночої форми ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

На полігоні під Києвом провели тестування військової форми для жінок, яку Міноборони незабаром може запровадити як офіційну. Виробники показали, як виглядає пошитий за військовим статутом одяг, та розповіли, в чому його цінність для жінок на фронті.

Тестувала новий одяг для армії і команда Новини.LIVE.

Читайте також:

За даними Міністерства оборони, на захисті країни зараз стоять понад 60 тисяч жінок. Більшість з них взяли до рук зброю на початку повномасштабної війни, не знаючи нічого про армію. Тоді жінки не очікували, що їм видаватимуть чоловічу форму, навіть білизну.

"Ми прийшли з сестрою 24 лютого в ТРО. І, може, два місяці ходили взагалі без форми. А потім нас почали забезпечувати і видавали виключно чоловічі розміри, які ми потім перешивали під себе. Влітку 2022 року я отримала форму від ARMWOMENNOW. Це вже другий мій комплект. Він був суперзручним. Він пройшов зі мною Бахмутський напрямок. Зручно, комфортно, не обмежує в рухах", — розповіла офіцер ТРО ЗСУ Аліна Пиренко.

Військова форма для жінок. Фото: Новини.LIVE

Проєкт ARMWOMENNOW заснувала депутатка Ірина Никорак. З командою вони відшили форму для жінок — білизну, термобілизну, штани та бушлати. За донати вони забезпечили одягом 4500 жінок на фронті. Паралельно з цим ведуть перемовини з Міноборони, аби саме цю форму запровадили як офіційну для армії.

Народна депутатка Ірина Никорак. Фото: архів Ірини Никорак

"Нашу форму ми розробляли з нуля вперше в Україні, використовуючи стандарти НАТО. Але максимально намагалися адаптувати її до статутної форми, передбаченої для чоловіків. Тобто зовнішньо вона не відрізняється, але лекало враховує жіночу тілобудову", — сказала Ірина Никорак.

Вона додала, що тканину замовляють за кордоном, а відшивають одяг вже в Україні. Собівартість пошиття комплекту уніформи (кітель +штани) становить 2200 грн, а комплекту білизни — 500 грн.

На полігоні цивільні жінки одягнули деякі моделі і тестували їх, долаючи смугу перешкод. Бігали, повзали, стрибали і запевнили — зручно.

Тестування військової форми на полігоні. Фото: Новини.LIVE

Виробники вже створили моделі навіть для вагітних жінок, які працюють не на полі бою, а у військових частинах. У планах команди відшити зручний одяг для всіх військових жінок країни і назавжди позбутися гендерної нерівності в армії.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp оновила форму для працівників. Бортпровідниці відмовилися від підборів і носитимуть сучасні найки. Зараз на відновленій швейній фабриці у Чернігові шиють нову форму для чоловіків.