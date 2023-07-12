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Нова жіноча форма для ЗСУ: який має вигляд і скільки коштує

12 липня 2023 16:24
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Жіноча форма для ЗСУ: Міноборони тестує новий одяг для армії
Тестування жіночої форми ЗСУ. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На полігоні під Києвом провели тестування військової форми для жінок, яку Міноборони незабаром може запровадити як офіційну. Виробники показали, як виглядає пошитий за військовим статутом одяг, та розповіли, в чому його цінність для жінок на фронті. 

Тестувала новий одяг для армії і команда Новини.LIVE. 

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За даними Міністерства оборони, на захисті країни зараз стоять понад 60 тисяч жінок. Більшість з них взяли до рук зброю на початку повномасштабної війни, не знаючи нічого про армію. Тоді жінки не очікували, що їм видаватимуть чоловічу форму, навіть білизну. 

"Ми прийшли з сестрою 24 лютого в ТРО. І, може, два місяці ходили взагалі без форми. А потім нас почали забезпечувати і видавали виключно чоловічі розміри, які ми потім перешивали під себе. Влітку 2022 року я отримала форму від ARMWOMENNOW. Це вже другий мій комплект. Він був суперзручним. Він пройшов зі мною Бахмутський напрямок. Зручно, комфортно, не обмежує в рухах", — розповіла офіцер ТРО ЗСУ Аліна Пиренко. 

Женская форма ВСУ
Військова форма для жінок. Фото: Новини.LIVE

Проєкт ARMWOMENNOW заснувала депутатка Ірина Никорак. З командою вони відшили форму для жінок — білизну, термобілизну, штани та бушлати. За донати вони забезпечили одягом 4500 жінок на фронті. Паралельно з цим ведуть перемовини з Міноборони, аби саме цю форму запровадили як офіційну для армії. 

Форма ВСУ
Народна депутатка Ірина Никорак. Фото: архів Ірини Никорак 

"Нашу форму ми розробляли з нуля вперше в Україні, використовуючи стандарти НАТО. Але максимально намагалися адаптувати її до статутної форми, передбаченої для чоловіків. Тобто зовнішньо вона не відрізняється, але лекало враховує жіночу тілобудову", — сказала Ірина Никорак. 

Вона додала, що тканину замовляють за кордоном, а відшивають одяг вже в Україні. Собівартість пошиття комплекту уніформи (кітель +штани) становить 2200 грн, а комплекту білизни — 500 грн. 

На полігоні цивільні жінки одягнули деякі моделі і тестували їх, долаючи смугу перешкод. Бігали, повзали, стрибали і запевнили — зручно. 

Полигон
Тестування військової форми на полігоні. Фото: Новини.LIVE

Виробники вже створили моделі навіть для вагітних жінок, які працюють не на полі бою, а у військових частинах. У планах команди відшити зручний одяг для всіх військових жінок країни і назавжди позбутися гендерної нерівності в армії.

Нагадаємо, українська авіакомпанія SkyUp оновила форму для працівників. Бортпровідниці відмовилися від підборів і носитимуть сучасні найки. Зараз на відновленій швейній фабриці у Чернігові шиють нову форму для чоловіків.

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