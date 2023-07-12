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Новая женская форма для ВСУ: как выглядит и сколько стоит

12 июля 2023 16:24
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Женская форма для ВСУ: Минобороны тестирует новую одежду для армии
Тестирование женской формы ВСУ. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На полигоне под Киевом провели тестирование военной формы для женщин, которую вскоре Минобороны может ввести как официальную. Производители показали, как выглядит сшитая по военному уставу одежда, и рассказали, в чем ее ценность для женщин на фронте.

Тестировала новую одежду для армии и команда Новини.LIVE.

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По данным Министерства обороны, на защите страны сейчас находятся более 60 тысяч женщин. Большинство из них взяли в руки оружие в начале полномасштабной войны, не зная ничего об армии. Тогда женщины не ожидали, что им будут выдавать мужскую форму, даже белье.

"Мы пришли с сестрой 24 февраля в ТРО. И примерно два месяца ходили вообще без формы. А потом нас начали снабжать и выдавали исключительно мужские размеры, которые мы потом перешивали под себя. Летом 2022 года я получила форму от ARMWOMENNOW. Это уже второй мой комплект. Он был суперудобным. Он прошел со мной Бахмутское направление. Удобно, комфортно, не ограничивает в движениях", — рассказала офицер ТРО ВСУ Алина Пиренко.

Женская форма ВСУ
Военная форма для женщин. Фото: Новини.LIVE

Проект ARMWOMENNOW основала депутат Ирина Никорак. С командой они отшили форму для женщин — белье, термобелье, брюки и бушлаты. За донаты они обеспечили одеждой 4500 женщин на фронте. Параллельно с этим ведутся переговоры с Минобороны, чтобы именно эту форму ввели как официальную для армии.

Форма ВСУ
Народный депутат Ирина Никорак. Фото: архив Ирины Никорак

"Нашу форму мы разрабатывали с нуля впервые в Украине, используя стандарты НАТО. Но максимально пытались адаптировать ее к уставной форме, предусмотренной для мужчин. То есть внешне она не отличается, но лекало учитывает женское телосложение", — сказала Ирина Никорак.

Она добавила, что ткань заказывают за границей, а отшивают одежду уже в Украине. Себестоимость пошива комплекта униформы (китель + штаны) составляет 2200 грн, а комплекта белья — 500 грн.

На полигоне гражданские женщины надели некоторые модели и тестировали их, преодолевая полосу препятствий. Бегали, ползали, прыгали и заверили — удобно.

Полигон
Тестирование военной формы на полигоне. Фото: Новини.LIVE

Производители уже создали модели даже для беременных женщин, работающих не на поле боя, а в воинских частях. В планах команды отшить удобную одежду для всех военных женщин страны и навсегда избавиться от гендерного неравенства в армии.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для работников. Бортпроводницы отказались от каблука и будут носить современные найки. Сейчас на восстановленной швейной фабрике в Чернигове шьют новую форму для мужчин.

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