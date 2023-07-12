Женская форма для ВСУ: Минобороны тестирует новую одежду для армии

Тестирование женской формы ВСУ. Фото: Новини.LIVE

На полигоне под Киевом провели тестирование военной формы для женщин, которую вскоре Минобороны может ввести как официальную. Производители показали, как выглядит сшитая по военному уставу одежда, и рассказали, в чем ее ценность для женщин на фронте.

Тестировала новую одежду для армии и команда Новини.LIVE.

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По данным Министерства обороны, на защите страны сейчас находятся более 60 тысяч женщин. Большинство из них взяли в руки оружие в начале полномасштабной войны, не зная ничего об армии. Тогда женщины не ожидали, что им будут выдавать мужскую форму, даже белье.

"Мы пришли с сестрой 24 февраля в ТРО. И примерно два месяца ходили вообще без формы. А потом нас начали снабжать и выдавали исключительно мужские размеры, которые мы потом перешивали под себя. Летом 2022 года я получила форму от ARMWOMENNOW. Это уже второй мой комплект. Он был суперудобным. Он прошел со мной Бахмутское направление. Удобно, комфортно, не ограничивает в движениях", — рассказала офицер ТРО ВСУ Алина Пиренко.

Военная форма для женщин. Фото: Новини.LIVE

Проект ARMWOMENNOW основала депутат Ирина Никорак. С командой они отшили форму для женщин — белье, термобелье, брюки и бушлаты. За донаты они обеспечили одеждой 4500 женщин на фронте. Параллельно с этим ведутся переговоры с Минобороны, чтобы именно эту форму ввели как официальную для армии.

Народный депутат Ирина Никорак. Фото: архив Ирины Никорак

"Нашу форму мы разрабатывали с нуля впервые в Украине, используя стандарты НАТО. Но максимально пытались адаптировать ее к уставной форме, предусмотренной для мужчин. То есть внешне она не отличается, но лекало учитывает женское телосложение", — сказала Ирина Никорак.

Она добавила, что ткань заказывают за границей, а отшивают одежду уже в Украине. Себестоимость пошива комплекта униформы (китель + штаны) составляет 2200 грн, а комплекта белья — 500 грн.

На полигоне гражданские женщины надели некоторые модели и тестировали их, преодолевая полосу препятствий. Бегали, ползали, прыгали и заверили — удобно.

Тестирование военной формы на полигоне. Фото: Новини.LIVE

Производители уже создали модели даже для беременных женщин, работающих не на поле боя, а в воинских частях. В планах команды отшить удобную одежду для всех военных женщин страны и навсегда избавиться от гендерного неравенства в армии.

Напомним, украинская авиакомпания SkyUp обновила форму для работников. Бортпроводницы отказались от каблука и будут носить современные найки. Сейчас на восстановленной швейной фабрике в Чернигове шьют новую форму для мужчин.