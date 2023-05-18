Нове розслідування показало, що 25 європейських компаній постачають в Росію військові вироби

Частина гусениць та коліс військової техніки. Фото: freepik.com

Європейські компанії з низки країн продають товари російським фірмам, що забезпечують окупантів різноманітними військовими виробами.Йдеться про 25 компаній із Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, Словаччини, Італії, Естонії, Литви, Австрії та Польщі.

Про це повідомляють The Insider.

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Імпортують обладнання для літаків, що запускають крилаті ракети

Зазначається, що ці компанії уникають санкційних списків та імпортують необхідне обладнання для російських оборонних компаній через військових підрядників. Одним з таких підрядників є московське ТОВ "Стан", що входить до держкорпорації "Ростех". "Стан", який не потрапив під санкції, імпортує технологічне обладнання для ливарного виробництва з Німеччини, зокрема, стрижневі машини, які були поставлені у липні 2022 року німецькою компанією Vansped Logistics від імені Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH.

За даними журналістів, "Стан" є постачальником декількох російських оборонних підприємств. Згідно з аналізом державних закупівель, підприємство уклало 125 контрактів на загальну суму понад 14 млрд рублів. Серед його контрагентів є ПАТ "ОДК-Кузнецов", виробник двигунів для стратегічних ракетоносців Ту-160М, та "Уралвагонзавод", який єдиний в Росії розробляє та виробляє танки.

Важливість поставок з боку ТОВ "Стан" для випуску Ту-160 була відзначена першим заступником гендиректора "Ростеху" Володимиром Артяковим після початку повномасштабної війни Росії проти України. Зазначається, що саме з цих літаків запускають крилаті ракети Х-555 над територією України.

Французькі компанії, що співпрацюють з РФ

Ще одним постачальником російської армії є компанія "Курганприбор", власником якої, за даними розслідувачів, є сенатор Сергій Муратов, який перебуває під санкціями. "Курганприбор", офіційний партнер концерну "Калашников", виробляє підривники для танкових пострілів, сухопутної та морської артилерії, ракетних систем залпового вогню (РСЗВ) та зенітно-ракетних комплексів. Компанія імпортує технічні вироби для своєї продукції з Франції через місцеву фірму Marchante, що є її постачальником.

Французька компанія Radiall S.A. співпрацює з російським АТ "Информационные спутниковые системы" (ИДС), що виконує замовлення для розвитку системи ГЛОНАСС та системи супутникового зв'язку "Гонец-М" для Міноборони Росії. Через санкції США проти ИДС, французи постачають йому перемикачі для мікросхем бортових систем управління ракет.

Матеріали для військової оптики та бронежилетів

Петербурзька компанія-виробник оптичних систем "Ломо" активно співпрацює з естонською фірмою Marker Nordic Ou. Вона постачає компоненти, включаючи волоконно-оптичні джгути, промисловий клей та інші матеріали, які використовуються при виробництві військової оптики, таких як приціли нічного бачення "Мауглі-2" і "Мауглі-2М" для переносних зенітних ракетних комплексів, а також напівактивну головку самонаведення, що використовується високоточними (керованими) снарядами "Краснополь".

Російський виробник бронежилетів "КЛАСС" налагодив постачання з Італії, як стверджують журналісти. Згідно з розслідуванням, він придбав у компанії Minelli Carmello фрези для виготовлення компонентів амуніції.

Розслідувачі виявили, що російські фірми, які постачають продукцію для армії РФ, продовжують імпортувати деталі для виробництва інших військових виробів. Зокрема, вони отримують двигуни для бойових кораблів зі Швейцарії, Литви, Австрії та Польщі.

Нагадаємо, що лідери країни Великої сімки оголосять на саміті G7 в Токіо про нові заходи проти Росії. Ці заходи будуть спрямовані на подальшу ізоляцію країни-агресора і, як наслідок, послаблення можливостей вести війну в Україні.