Новое расследование показало, что 25 европейских компаний поставляют в Россию военные изделия

Часть гусениц и колес военной техники. Фото: freepik.com

Европейские компании из ряда стран продают товары российским фирмам, обеспечивающим оккупантов разнообразными военными изделиями. Речь идет о 25 компаниях из Германии, Франции, Швейцарии, Венгрии, Словакии, Италии, Эстонии, Литвы, Австрии и Польши.

Об этом сообщают The Insider.

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Импортируют оборудование для самолетов, запускающих крылатые ракеты

Эти компании избегают санкционных списков и импортируют необходимое оборудование для российских оборонных компаний через военных подрядчиков. Одним из таких подрядчиков является московское ООО "Стан", входящее в госкорпорацию "Ростех". "Стан", не попавшее под санкции, импортирует технологическое оборудование для литейного производства из Германии, в частности, стержневые машины, поставленные в июле 2022 года немецкой компанией Vansped Logistics от имени Reißaus & Baumberg Maschinenbau GmbH.

По данным журналистов, "Стан" является поставщиком нескольких российских оборонных предприятий. Согласно анализу государственных закупок, предприятие заключило 125 контрактов на общую сумму более 14 млрд рублей. Среди его контрагентов ПАО "ОДК-Кузнецов", производитель двигателей для стратегических ракетоносцев Ту-160М, и "Уралвагонзавод", который единственный в России разрабатывает и производит танки.

Важность поставок со стороны ООО "Стан" для выпуска Ту-160 была отмечена первым заместителем гендиректора "Ростеха" Владимиром Артяковым после начала полномасштабной войны России против Украины. Отмечается, что именно эти самолеты запускают крылатые ракеты Х-555 над территорией Украины.

Французские компании, сотрудничающие с РФ

Еще одним поставщиком российской армии является компания "Курганприбор", владельцем которой, по данным расследователей, является находящийся под санкциями сенатор Сергей Муратов. "Курганприбор", официальный партнер концерна "Калашников", производит взрыватели для танковых выстрелов, сухопутной и морской артиллерии, ракетных систем залпового огня (РСЗО) и зенитно-ракетных комплексов. Компания импортирует технические изделия своей продукции из Франции через местную фирму Marchante, которая является ее поставщиком.

Французская компания Radiall SA сотрудничает с российским АО "Информационные спутниковые системы" (ИДС), выполняющим заказы по развитию системы ГЛОНАСС и системы спутниковой связи "Гонец-М" для Минобороны России. Из-за санкций США против ИДС, французы снабжают его переключателями для микросхем бортовых систем управления ракет.

Материалы для военной оптики и бронежилетов

Петербургская компания-производитель оптических систем Ломо активно сотрудничает с эстонской фирмой Marker Nordic Ou. Она поставляет компоненты, включая волоконно-оптические жгуты, промышленный клей и другие материалы, используемые при производстве военной оптики, таких как прицелы ночного видения Маугли-2 и Маугли-2М для переносных зенитных ракетных комплексов, а также полуактивную головку самонаведения, используемую высокоточными (управляемыми) снарядами "Краснополь".

Российский производитель бронежилетов "КЛАСС" наладил поставки из Италии, как утверждают журналисты. Согласно расследованию, он приобрел у компании Minelli Carmello фрезы для изготовления компонентов амуниции.

Расследователи обнаружили, что российские фирмы, снабжающие продукцию для армии РФ, продолжают импортировать детали для производства других военных изделий. В частности, они получают двигатели для боевых кораблей из Швейцарии, Литвы, Австрии и Польши.

Напомним, что лидеры страны Большой семерки объявят на саммите G7 в Токио о новых мерах против России. Эти меры будут направлены на дальнейшую изоляцию страны-агрессора и, как следствие, ослабление возможностей вести войну в Украине.