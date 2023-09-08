Голова МОЗ України Віктор Ляшко інтервью від 08.09.2023

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я

Міжнародне медичне партнерство у дії. 25 лікарень в Україні виявили своїх закордонних меценатів. Про це Віктор Ляшко сказав під час третього саміту перших леді та джентльменів, який відбувся 6 вересня у Києві. Саміт, темою якого було ментальне здоров'я, на думку міністра видався напрочуд вдалим. Про це міністр ексклюзивно повідомив журналістам Новини.LIVE. Нові виклики, мобілізація, брак спеціалістів та зарплати — розмова з Віктором Ляшко.

— Я неймовірно задоволений тим, що відбувається сьогодні на третьому саміті перших леді та джентльменів, оскільки у нас паралельно відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоров'я, до якого взимку приєдналися 14 міністрів, де ми обговорили саме ментальне здоров'я, кадрові ресурси галузі охорони здоров'я, а також здоров'я медичних працівників та окремо міжнародне медичне партнерство. Зробили спільну заяву, де всі міністри сказали: ми розвиватимемо всі сфери у міжнародному співробітництві і кожен у себе в країні як політична постать. Окремо ми сказали, що це міжнародне медичне партнерство сьогодні на саміті, за ініціативою Олени Зеленської, обговорюється, і ми його інтегруємо в резолюцію Європейського Регіонального Бюро Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я.

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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко з міжнародними колегами. Фото: Новини.LIVE

Кадрові ресурси у сфері охорони здоров'я

"Кадрові ресурси у сфері охорони здоров'я, де окремий розділ буде саме відведено медичному партнерству. Тому що всі міністри, виступаючи, говорять про те, що є криза кадрів у медицині, зростання потреб у медичній допомозі — і це треба вже дивитися транскордонно, вже не можна дивитися тільки в межах однієї країни.

Що із кризою кадрів саме у нас у країні?

— Якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то маємо лише невеликий відсоток тих лікарів та медичних працівників, які працюють у закладах у програмі медичних гарантій, — потенційно це не більше 8 відсотків всіх медичних працівників. І це для нас не така криза, саме для медичної системи. У той же час ми розуміємо, що у нас створює кризу:

це постійні обстріли;

це лінія фронту;

це неможливість працювати у цивільних лікарнях.

Лікарні, які перебувають на лінії фронту чи в зоні артелерійського обстрілу — там зараз підміняємо саме військовими медиками, на лінії фронту працюють бойові медики — і це знову ж таки ЗСУ, на заклик, забирають цивільних медичних працівників із цивільних установ, і тут у нас може виникати десбаланс. Тому ми з командуванням медичних сил цим керуємо, щоб не оголювати громадянські лікарні, а щоб у збройні сили України закликали раціонально, щоб лікарні продовжували працювати.

Деокуповані території

— Була проблема після деокупації Херсона та Херсонської області. Не всі медичні працівники одразу повернулися. Тоді у співпраці саме з департаментом охорони здоров'я ОДА ми сказали: дайте нам критичну потребу у тих фахівцях, які потрібні: у вузькопрофільних фахівцях. Після цього провели кілька нарад із ОДА та попросили їх підбирати команди тих фахівців, які потрібні для Херсона, Миколаєва, Запоріжжя. Ми їх відправляли у відрядження зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи та трохи доплачувала Всесвітня організація охорони здоров'я, щоб закрити ту критичну потребу на період, доки не відновиться існуюча система охорони здоров'я у конкретному регіоні.

Лікарі на окупованих територіях. Чи підтримуєте ви з ними зв'язок?

— На жаль, з кожним разом все важче підтримувати зв'язок. Донедавна ми продовжували оплати тим медичним працівникам, які працюють на окупованих територіях, якщо адміністрація закладу розміщена на території, підконтрольній уряду України. Водночас ми зараз бачимо, що адміністраціям все важче і важче зробити перерахунки і кошти накопичуються на рахунках, тому ми проводимо такі політичні дискусії про те, що зараз можна призупинити виплати, тому що вони накопичуються на рахунках лікарень. Але коли буде деокупація, коли верифікуємо всіх, хто працював, а потім здійснимо виплати тим медичним працівникам, які працюють в екстреній медичній допомозі, сімейним лікарям, тим, хто в лікарнях та надають медичну допомогу сьогодні українцям. Ми говоримо, що медичні працівники, які працюють у лікарнях, не можуть бути залучені за зраду, оскільки вони виконують свою функцію, ми тільки дивитимемося з СБУ на тих, хто очолював керівні посади та взаємодіяв із окупаційним режимом.

Ще одне важливе питання, нові правила мобілізації

— Це питання регулюється саме наказами міністерства оборони, і це підпорядковується командуванню медичних сил ЗСУ. Ми, як громадянська система, підставляємо плече і зробили те, що до ТЦК прив'язали конкретну установу охорони здоров'я, яка може проводити ВЛК як військовозобов'язаних, так і військовослужбовців. І таким чином ми допомагаємо системі, щойно змінюються правила — відразу за правилами йдуть тренінги, роз'яснення та навчання. Тому що медики не дивляться на те, що написано, роблять медичний огляд і ставлять діагноз. Вже рішення приймає про призов (придатний чи не придатний) центр комплектування, і це вже військова структура.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

Трохи не про війну та мобілізацію. Що стосується хвороби легіонерів, що ми робимо? І справді — це загроза?

— Хвороба легіонерів — вона постійно, і просто реєструються певні спалахи. Спалахи пов'язані з експлуатацією систем, зазвичай у великих торгових центрах, готелях тощо. Сьогодні ми бачимо, що був спалах у сусідній з Україною Польщі. У Жешуві, де факто. Чи ми реагуємо — так, ми реагуємо. У наших центрах контролю та профілактики хвороб є пцр-тестсистеми, які дозволяють діагностувати. Далі є чіткі механізми, яких заходів вживати. Сподіватимемося, що у нас це не станеться. Але в літній період часто зустрічається у великих готелях або в малих готелях, де є спліт-системи, де є душові, якими часто користуються, — і легіонелла саме розмножується там, де є вологість.

Кір та інші інфекції

— Про кір говоримо постійно, як і про всі вакцинокеровані інфекції. Тут не треба думати, що робити — тут потрібно просто переглянути свій вакцинальний статус, і якщо є пропущені щеплення, 6-12 років, будь ласка — до свого сімейного лікаря. Вакцина є, навіть з огляду на те, що у світі глобальний дифіцит вакцини кір-краснуха — то в Україні вакцина є, можна зробити щеплення, навіть наздогнати щеплення, якщо було пропущено. Вакцинація проти кору — єдиний дієвий захист

А як взагалі люди зараз вакцинуються?

— Вакцинуються люди, і ми бачили позитивну динаміку зростання кількості щеплених порівняно з першим роком війни, у літній період була певна стабілізація. Але ми більше комунікуємо, ми більше закликаємо сімейних лікарів працювати з тими, хто підписав у них декларацію. І в школах агітуємо вакцинуватись, для того щоб підняти рівні охоплення щеплень. Тому що це складний період часу, коли система охорони здоров'я працює на військових рейках — нам спалахів вакцинокерованих інфекцій так точно не потрібно.