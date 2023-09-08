Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко интервью от 08.09.2023

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

Международное медицинское партнерство в действии. 25 больниц в Украине обрели своих зарубежных меценатов. Об этом Виктор Ляшко сказал во время третьего саммита первых леди и джентльменов, состоявшегося 6 сентября в Киеве. Саммит, тема которого была — ментальное здоровье, по мнению министра показался удивительно удачным. Об этом Министр эксклюзивно сообщил журналистам Новости.LIVE. Новые вызовы, мобилизация, нехватка специалистов и зарплаты — разговор с Виктором Ляшко.

— Я невероятно доволен тем, что происходит сегодня на третьем саммите первых леди и джентльменов, поскольку у нас параллельно состоялся сателлитный саммит министров здравоохранения, к которому зимой присоединились 14 министров, где мы обсудили именно ментальное здоровье, кадровые ресурсы здравоохранения, а также здоровье медицинских работников и отдельно международное медицинское партнерство. Сделали совместное заявление, где все министры сказали: мы будем развивать все сферы в международном сотрудничестве и каждый у себя в стране как политическая фигура. Отдельно мы сказали, что это международное медицинское партнерство сегодня на саммите по инициативе Елены Зеленской обсуждается, и мы его интегрируем в резолюцию Европейского Регионального Бюро Всемирной Организации Здравоохранения.

Читайте также:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко с международными коллегами. Фото: Новини.LIVE

Кадровые ресурсы в сфере здравоохранения

"Кадровые ресурсы в сфере здравоохранения, где отдельный раздел будет именно отведен медицинскому партнерству. Потому что все выступающие министры говорят о том, что есть кризис кадров в медицине, рост потребностей в медицинской помощи, и это нужно уже смотреть трансгранично, уже нельзя смотреть только в пределах одной страны.

Что с кризисом кадров у нас в стране?

— Если мы говорим о выезде за границу, то только небольшой процент тех врачей и медицинских работников, которые работают в заведениях в программе медицинских гарантий, — потенциально это не больше 8 процентов от всех медицинских работников. И это для нас не такой кризис, именно для медицинской системы. В то же время мы понимаем, что у нас создает кризис:

это постоянные обстрелы;

это линия фронта;

это невозможность работать в гражданских больницах.

Больницы, находящиеся на линии фронта или в зоне артеллерийских обстрелов, — там сейчас подменяем именно военными медиками, на линии фронта работают боевые медики — и это опять же ВСУ, по призыву, забирают гражданских медицинских работников из гражданских учреждений, и здесь у нас может возникать дисбаланс. Поэтому мы с командованием медицинских сил этим руководим, чтобы не оголять гражданские больницы, а чтобы в вооруженные силы Украины призывали рационально, чтобы больницы продолжали работать.

Деоккупированные территории

— Была проблема после деоккупации Херсона и Херсонской области. Не все медицинские работники сразу вернулись. Тогда в сотрудничестве с департаментом здравоохранения ОГА мы сказали: дайте нам критическую потребность в тех специалистах, которые нужны, в узкопрофильных специалистах. После этого провели несколько совещаний с ОГА и попросили их подбирать команды тех специалистов, которые нужны Херсону, Николаеву, Запорожью. Мы их отправляли в командировку с сохранением заработной платы по основному месту работы и немного доплачивала Всемирная организация здравоохранения, чтобы закрыть конкретную потребность на период, пока не восстановится существующая система здравоохранения в конкретном регионе.

Врачи на оккупированных территориях. Поддерживаете ли вы с ними связь?

— К сожалению, с каждым разом все труднее поддерживать связь. До недавнего времени мы продолжали оплаты тем медицинским работникам, которые работают на оккупированных территориях, если администрация заведения находится на территории, подконтрольной правительству Украины. В то же время мы сейчас видим, что администрациям все труднее и труднее сделать перерасчеты, и средства накапливаются на счетах, поэтому сейчас проводим такие политические дискуссии о том, что сейчас можно приостановить выплаты, потому что они накапливаются на счетах больниц. Но когда будет деоккупация, когда верифицируем всех, кто работал, а затем осуществим выплаты медицинским работникам, которые работают в экстренной медицинской помощи, семейным врачам, тем, кто в больницах и оказывают медицинскую помощь сегодня украинцам. Мы говорим, что медицинские работники, работающие в больницах, не могут быть уличены в измене, поскольку они выполняют свою функцию. Мы будем только смотреть с СБУ на тех, кто занимал руководящие должности и взаимодействовал с оккупационным режимом.

Еще один важный вопрос, новые правила мобилизации

— Этот вопрос регулируется именно приказами министерства обороны и подчиняется командованию медицинских сил ВСУ. Мы, как гражданская система, подставляем плечо и сделали то, что к ТЦК привязали конкретное учреждение здравоохранения, которое может проводить ВЛК как военнообязанных, так и военнослужащих. И таким образом мы помогаем системе. Как только меняются правила, сразу за правилами идут тренинги, разъяснения и обучение. Потому что медики — они не смотрят на то, что написано, делают медицинское освидетельствование и ставят диагноз. Уже решение принимает о призыве (годен или не годен) центр комплектования, и это уже военная структура.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко. Фото: Новини.LIVE

Немного не о войне и мобилизации. Что касается болезни легионеров, что мы делаем? Действительно ли это угроза?

— Смотрите, болезнь легионеров — она постоянно, и просто регистрируются определенные вспышки. Вспышки, связанные с эксплуатацией систем, обычно в крупных торговых центрах, гостиницах и других помещениях. Сегодня мы видим, что была вспышка в соседней с Украиной Польше. В Жешуве, де факто, Реагируем ли мы — так, мы реагируем. В наших центрах контроля и профилактики болезней есть пцр-тестсистемы, позволяющие диагностировать. Далее есть четкие механизмы, какие меры предпринимать. Будем надеяться, что у нас это не произойдет. Но в летний период часто встречается в больших отелях, или в малых отелях, где есть сплит-системы, где есть душевые, которыми часто пользуются, — и легионелла размножается там, где есть влажность.

Корь и другие инфекции

— О кори говорим постоянно, как и обо всех вакциноуправляемых инфекциях. Здесь не надо думать, что делать — здесь нужно просто пересмотреть свой вакцинальный статус. И если есть пропущенные прививки, 6-12 лет, — пожалуйста, к своему семейному врачу. Вакцина есть, даже учитывая, что в мире глобальный дифицит вакцины корь-краснуха, — то в Украине вакцина есть. Можно привиться, даже догнать прививку, если была пропущена. Вакцинация против кори — единственная действенная защита.

А как вообще люди сейчас вакцинируются?

— Вакцинируются люди, и мы видели положительную динамику роста привитых по сравнению с первым годом войны. В летний период была определенная стабилизация. Но мы больше коммуницируем, мы больше призываем семейных врачей работать с теми, кто подписал у них декларацию. И в школах агитируем вакцинироваться, для того чтобы поднять уровни охвата прививок. Потому что это сложный период времени, когда система здравоохранения работает на военных рельсах, нам вспышки вакциноуправляемых инфекций так точно не нужно.