Чи буде наступ на Київ та Харків - перші ознаки, яка зараз ситуація на фронті

Російські війська в Україні. Фото: росЗМІ

Питання можливого нового наступу росіян, зокрема, на Київ чи Харків, залишається актуальним за будь-яких умов. Та чи є якісь реальні підстави готуватися до нової битви за українську столицю чи боїв на харківській Окружній? Про це і варіанти з російським наступом — у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Майбутній наступ, який уже розпочався

Тема нового наступу російських окупаційних військ на вільну українську територію, зокрема, на два найбільші міста – Київ і Харків, регулярно з’являється в об’єктиві різних ЗМІ, як українських, так і зарубіжних. Нещодавно головний український розвідник, Кирило Буданов, у інтерв’ю одному із німецьких ЗМІ заявив, що росіяни можуть активізуватися наприкінці травня чи на початку червня. Наскільки ж цей варіант є реальним?

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Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати можливість такого розвитку подій, зазначив, що зараз важливіше говорити не про майбутню активізацію окупаційного контингенту, а про те, що наступ росіян триває тут і зараз, причому на багатьох ділянках фронту.

Цей наступ, пояснив Снєгирьов, до певної міри став несподіванкою – оскільки після завершення битви за Авдіївку були припущення, що російські війська настільки виснажилися (а вони справді зазнали величезних втрат, близько 15-20 тисяч військовослужбовців), що надалі у них просто не буде можливостей продовжувати активні наступальні дії — і на фронті настане оперативна пауза.

Насправді ж, як ми бачимо, росіяни не зупинилися. І продовжили наступати. Причому не тільки в районі Авдіївки, а фактично на усьому театрі воєнних дій. Успіхи росіян — нехай вони і локальні, невеличкі — визнає і українське військово-політичне керівництво. Тож значно важливішим є аналіз та протидії нинішньому наступу.

До літа все може завершитися

А та активізація, яку прогнозують на кінець травня — може взагалі не відбутися. Бо окупанти, як припустив Снєгирьов, наприкінці весни можуть не розпочати наступ, а завершити. Завершити нинішній наступ — виходом на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Навіщо їм потрібен такий успіх? Аналітик підкреслив, що росіяни справді не мають так багато ресурсів, аби вести безперервну війну, ще й час від час активізуватися. Тож цілком може статися так, що, вийшовши на межі двох частково окупованих українських областей — росіяни зупиняться.

А, зупинившись, почнуть педалювати тему переговорів — з Україною чи з Заходом. Використовуючи свої весняні успіхи як один із аргументів у цих переговорах. Тут варто згадати, що на Заході регулярно говорять про те, що Україні треба здобути якомога більше перемог на фронті, аби мати потужну позицію на майбутніх переговорах. Саме такою може бути і логіка країни-агресора — захопити побільше, поки ще є якісь ресурси для гарячої фази війни, аби потім ці успіхи використовувати як розмінну монету під час переговорів.

Києву і Харкову приготуватися?

Та все-таки – наскільки реальним є новий наступ на Київ чи Харків? На думку Дмитра Снєгирьова, перспективи такої наступальної операції російської армії є дуже невеликими. Якщо говорити про Київ – то варто згадати, звідки здійснювався перший наступ на українську столицю, на її північні й західні передмістя у лютому-березні 2022 року. З території Білорусі.

Але кордон України з Білоруссю — і це визнав навіть тамтешній диктатор Олександр Лукашенко — зараз настільки укріплений, що повноцінний успішний наступ просто неможливий. Крім того, підкреслив Дмитро Снєгирьов, зараз на території російського сателіта немає російських військ — принаймні, такої кількості цих військ, яка могла б свідчити про можливість наступу. А на білоруську армію росіяни не змогли опертися навіть у той момент, коли їхні шанси на перемогу були значно більшими. Зараз же Лукашенко і поготів не планує брати повноцінну участь у російсько-українській війні.

На Харківському напрямку ситуація є схожою. Для того, аби розпочати великий наступ, ще й на таке велике місто, як Харків (яке втримало перший, найважчий удар російських агресорів) — потрібно провести серйозну підготовчу роботу. Починаючи з підтягування до кордону живої сили та техніки, перш за все важкої броньованої, і закінчуючи такими необхідними на війні речами, як польові госпіталі. Можна згадати, що перед повномасштабним вторгненням 2022 року росіяни запасалися навіть одноразовими пакетами для загиблих.

Зараз усього цього не спостерігається. Та якщо наступ справді готувався б на кінець травня — увесь цей процес мав би уже бути запущений. Тож не варто шукати і боятися якихось майбутніх наступів, тим паче, росіяни тут і зараз ведуть наступальні дії і поступово окуповують українську територію, нехай і зовсім не такими темпами, як хотіли.