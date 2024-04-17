Будет ли наступление на Киев и Харьков - первые признаки, какая сейчас ситуация на фронте

Российские войска в Украине. Фото: росСМИ

Вопрос возможного нового наступления россиян, в частности, на Киев или Харьков, остается актуальным в любых условиях. Есть ли какие-то реальные основания готовиться к новой битве за украинскую столицу или боям на харьковской Окружной? Об этом и варианты с российским наступлением — в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Будущее наступление, которое уже началось

Тема нового наступления российских оккупационных войск на свободную украинскую территорию, в частности, на два крупнейших города – Киев и Харьков, регулярно появляется в объективе разных СМИ, как украинских, так и зарубежных. Недавно главный украинский разведчик Кирилл Буданов в интервью одному из немецких СМИ заявил, что россияне могут активизироваться в конце мая или начале июня. Насколько же этот вариант реален?

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Военный аналитик Дмитрий Снегирев, к которому Новости.LIVE обратились с просьбой прокомментировать возможность такого развития событий, отметил, что сейчас важнее говорить не о предстоящей активизации оккупационного контингента, а о том, что наступление россиян продолжается здесь и сейчас, причем на многих участках фронта.

Это наступление, объяснил Снегирев, в известной степени стало неожиданностью — поскольку после завершения битвы за Авдеевку были предположения, что российские войска настолько истощились (а они действительно понесли огромные потери, около 15-20 тысяч военнослужащих), что в дальнейшем у них просто не будет возможностей продолжать активные наступательные действия — и на фронте наступит оперативная пауза.

На самом же деле, как мы видим, россияне не остановились. И продолжили наступать. Причем не только в районе Авдеевки, но фактически на всем театре военных действий. Успехи россиян, пусть они и локальные, небольшие, признает и украинское военно-политическое руководство. Поэтому значительно важнее анализ и противодействие нынешнему наступлению.

К лету все может завершиться

А та активизация, которую прогнозируют на конец мая, может вообще не состояться. Потому что оккупанты, как предположил Снегирев, в конце весны могут не начать наступление, а завершить. Завершить нынешнее наступление выходом на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Зачем им нужен подобный успех? Аналитик подчеркнул, что у россиян действительно нет так много ресурсов, чтобы вести непрерывную войну, еще и время от времени активизироваться. Так что вполне может произойти так, что, выйдя на границы двух частично оккупированных украинских областей, россияне остановятся.

А остановившись, начнут педалировать тему переговоров — с Украиной или с Западом. Используя свои весенние успехи, как один из аргументов в этих переговорах. Здесь следует упомянуть, что на Западе регулярно говорят о том, что Украине нужно одержать как можно больше побед на фронте, чтобы иметь мощную позицию на предстоящих переговорах. Именно такой может быть и логика страны-агрессора — захватить побольше, пока есть какие-то ресурсы для горячей фазы войны, чтобы потом эти успехи использовать как разменную монету во время переговоров.

Киеву и Харькову приготовиться?

И все же — насколько реально новое наступление на Киев или Харьков? По мнению Дмитрия Снегирева, перспективы такой наступательной операции российской армии очень невелики. Если говорить о Киеве — то стоит вспомнить, откуда осуществлялось первое наступление на украинскую столицу, на ее северные и западные пригороды в феврале-марте 2022 года. С территории Беларуси.

Но граница Украины с Беларусью — и это признал даже тамошний диктатор Александр Лукашенко — сейчас настолько укреплена, что полноценное успешное наступление просто невозможно. Кроме того, подчеркнул Дмитрий Снегирев, сейчас на территории российского сателлита нет российских войск — по крайней мере, такого количества этих войск, которое могло бы свидетельствовать о возможности наступления. А на белорусскую армию россияне не смогли опереться даже в тот момент, когда их шансы на победу были значительно больше. Сейчас же Лукашенко и подавно не планирует принимать полноценное участие в российско-украинской войне.

На Харьковском направлении ситуация похожа. Для того, чтобы начать большое наступление, еще и на такой большой город, как Харьков (который удержал первый, самый тяжелый удар российских агрессоров) нужно провести серьезную подготовительную работу. Начиная с подтягивания к границе живой силы и техники, прежде всего тяжелой бронированной, и заканчивая необходимыми на войне вещами, как полевые госпитали. Можно упомянуть, что перед полномасштабным вторжением в 2022 году россияне запасались даже одноразовыми пакетами для погибших.

Сейчас всего этого не наблюдается. Но если наступление действительно готовилось бы к концу мая — весь этот процесс должен быть уже запущен. Так что не стоит искать и бояться каких-либо будущих наступлений, тем более, россияне здесь и сейчас ведут наступательные действия и постепенно оккупируют украинскую территорию, пусть и вовсе не такими темпами, как хотели.