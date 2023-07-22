Новий пакет допомоги від США на 400 млн: яку зброю передадуть Україні

Українські військові тримають в руках зброю. Фото: Reuters

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, куди ввійде артилерія, ракети протиповітряної оборони та наземна техніка для підтримки контрнаступу. Відповідну заяву Вашингтон планує зробити в вівторок, 25 липня.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

Що ввійде до нового пакету військової допомоги від США

За даними анонімних джерел, пакет не міститиме касетні боєприпаси.

Раніше в липні США доставили в Україну удосконалені касетні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) для 155-міліметрових гармат-гаубиць.

Зазначається, що до пакета військової допомоги входить таке озброєння:

кілька бронетранспортерів Stryker,

обладнання для розмінування,

боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),

протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin,

боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Однак також зазначається, що цей список ще формується й може змінюватися.

"Пакет фінансуватиметься за допомогою Presidential Drawdown Authority, або PDA, яка уповноважує президента передавати статті та послуги з запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Матеріал надходитиме з надлишкових запасів США", — зазначає видання.

Цей пакет військової допомоги стане 43 затвердженим США від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року. Загальна сума допомоги складає понад 41 млрд доларів.

Нагадаємо, що під час Aspen Security Forum радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван висловився про можливість постачання ракет ATACMS Україні. При цьому президент США Джо Байден обговорює постачання із президентом України Володимиром Зеленським.