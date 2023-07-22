Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Новий пакет допомоги від США на 400 млн: яку зброю передадуть Україні arrow

Новий пакет допомоги від США на 400 млн: яку зброю передадуть Україні

22 липня 2023 05:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Новий пакет допомоги від США на 400 млн: яку зброю передадуть Україні
Українські військові тримають в руках зброю. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги для України на 400 млн доларів, куди ввійде артилерія, ракети протиповітряної оборони та наземна техніка для підтримки контрнаступу. Відповідну заяву Вашингтон планує зробити в вівторок, 25 липня.

Про це повідомляє Reuters

Читайте також:

Що ввійде до нового пакету військової допомоги від США

За даними анонімних джерел, пакет не міститиме касетні боєприпаси. 

Раніше в липні США доставили в Україну удосконалені касетні боєприпаси подвійного призначення (DPICM) для 155-міліметрових гармат-гаубиць.

Зазначається, що до пакета військової допомоги входить таке озброєння:

  • кілька бронетранспортерів Stryker,
  • обладнання для розмінування,
  • боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (NASAMS),
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS),
  • протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin,
  • боєприпаси для зенітних систем Patriot і Stinger.

Однак також зазначається, що цей список ще формується й може змінюватися.

"Пакет фінансуватиметься за допомогою Presidential Drawdown Authority, або PDA, яка уповноважує президента передавати статті та послуги з запасів США без схвалення Конгресу під час надзвичайної ситуації. Матеріал надходитиме з надлишкових запасів США", — зазначає видання.

Цей пакет військової допомоги стане 43 затвердженим США від початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року. Загальна сума допомоги складає понад 41 млрд доларів.

Нагадаємо, що під час Aspen Security Forum радник із національної безпеки президента США Джейк Салліван висловився про можливість постачання ракет ATACMS Україні. При цьому президент США Джо Байден обговорює постачання із президентом України Володимиром Зеленським.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

09:31 Циганков переїде до Англії: "Жироні" потрібні гроші

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з відео

01:53 Кермування напідпитку: як водіїв можуть розвести на штраф

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз