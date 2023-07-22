Новый пакет помощи от США на 400 млн: какое оружие передадут Украине

Украинские военные держат в руках оружие. Фото: Reuters

Соединенные Штаты готовят новый пакет военной помощи для Украины на 400 млн долларов, куда войдет артиллерия, ракеты противовоздушной обороны и наземная техника для поддержки контрнаступления. Соответствующее заявление Вашингтон намерен сделать во вторник, 25 июля.

Об этом сообщает Reuters.

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По данным анонимных источников, пакет не будет содержать кассетные боеприпасы.

Ранее в июле США доставили в Украину усовершенствованные кассетные боеприпасы двойного назначения (DPICM) для 155-миллиметровых пушек-гаубиц.

В пакет военной помощи входит такое вооружение:

несколько бронетранспортеров Stryker,

оборудование для разминирования,

боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS),

боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS),

противотанковое оружие, в частности TOW и Javelin,

боеприпасы для зенитных систем Patriot и Stinger.

Однако отмечается, что этот список еще формируется и может изменяться.

"Пакет будет финансироваться с помощью Presidential Drawdown Authority или PDA, которая уполномочивает президента передавать статьи и услуги по запасам США без одобрения Конгресса во время чрезвычайной ситуации. Материал будет поступать из избыточных запасов США", — отмечает издание.

Этот пакет военной помощи станет 43-м утвержденным США с начала полномасштабной российской агрессии 24 февраля 2022 года. Общая сумма пособия составляет более 41 млрд долларов.

Напомним, что во время Aspen Security Forum советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан высказался о возможности поставок ракет ATACMS Украине. При этом президент США Джо Байден обсуждает поставки с президентом Украины Владимиром Зеленским.