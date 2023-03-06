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​​​​​​​Новий порядок виплат військовим ініціювали самі солдати, які прагнули справедливості, — Резніков

6 березня 2023 09:39
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Резніков наголосив, що солдати можуть самі попроситися на "нуль"
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Міністр оборони України пояснив, за яким принципом відтепер фінансуватимуть військових. Солдати, які захочуть отримувати більше, зможуть самі попроситися на лінію зіткнення.

Про це Олексій Резніков заявив у інтерв’ю виданню “Ліга”.

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Причини оновлення виплат військовим

Відповідаючи на питання про зміни у порядку виплат військовослужбовцям, Резніков зазначив, що головними факторами у цьому питанні є два.

Перший — економічна необхідність, але він не є головним.

Головний фактор, за словами міністра оборони, це бажання справедливості.

Міноборони послухало військових

Олексій Резніков зазначив, що ініціаторами змін були самі військовослужбовці.

"Ми отримували сигнали саме від бійців про те, що хлопці, які реально на "нулі" і ризикують, отримують 100 000 грн. А сили забезпечення, які за 20-30-40 км не ризикують так своїм життям, але теж отримують 100 000. Це несправедливо", — зазначив очільник Міноборони.

Резніков додав, що у деяких військовослужбовців взагалі не було бойового розпорядження, і виникало питання — чому вони отримують 30 тисяч грн плюс грошове забезпечення.

Модернізація в армії

Міністр оборони пояснив, за яким принципом відтепер військовослужбовцям нараховуватимуть гроші.

"Ти хочеш отримати більше грошей, в тебе є мотивація – будь ласка, можеш рапорт подати. Навіть якщо ти не на "нулі" – тебе переведуть на лінію зіткнення. Ти вважаєш, що потребуєш ротації та відпочинку, але можеш виконувати менш ризиковане бойове завдання, – отримуй 30 000 грн плюс грошове забезпечення", — зазначив Олексій Резніков.

Він додав, що військові, які не перебувають на "нулі" і не виконують бойові завдання, отримуватимуть лише грошове забезпечення.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів. Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Фото: "Ліга"

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