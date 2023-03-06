Новый порядок выплат военным инициировали сами солдаты, которые стремились к справедливости, — Резников
Министр обороны Украины объяснил, по какому принципу теперь будут финансировать военных. Солдаты, которые захотят получать больше, смогут сами попроситься на линию столкновения.
Об этом Алексей Резников заявил в интервью изданию "Лига".
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Причины обновления выплат военным
Отвечая на вопрос об изменениях в порядке выплат военнослужащим, Резников отметил, что главными факторами в этом вопросе два.
Первый — экономическая необходимость, но он не главный.
Главный фактор, по словам министра обороны, – это желание справедливости.
Минобороны послушало военных
Алексей Резников отметил, что инициаторами перемен были сами военнослужащие.
"Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на "нуле" и рискующие, получают 100 тыс. грн. А силы обеспечения, которые за 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 тыс. грн. Это несправедливо", — отметил глава Минобороны.
Резников добавил, что у некоторых военнослужащих вообще не было боевого распоряжения и возникал вопрос — почему они получают 30 тыс. грн плюс денежное довольствие.
Модернизация в армии
Министр обороны объяснил, по какому принципу теперь военнослужащим будут начислять деньги.
"Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация — пожалуйста, можешь рапорт подать. Даже если ты не на "нуле", тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, – получай 30 тыс. грн плюс денежное довольствие", — отметил Алексей Резников.
Он добавил, что военные, не находящиеся на "нуле" и не выполняющие боевые задания, будут получать только денежное довольствие.
Напомним, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 и 100 тыс. грн, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.
Фото: "Лига"