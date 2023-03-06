Новый порядок выплат военным инициировали сами солдаты, которые стремились к справедливости, — Резников

Резников подчеркнул, что солдаты могут сами попроситься на "ноль"

Министр обороны Украины объяснил, по какому принципу теперь будут финансировать военных. Солдаты, которые захотят получать больше, смогут сами попроситься на линию столкновения.

Об этом Алексей Резников заявил в интервью изданию "Лига".

Причины обновления выплат военным

Отвечая на вопрос об изменениях в порядке выплат военнослужащим, Резников отметил, что главными факторами в этом вопросе два.

Первый — экономическая необходимость, но он не главный.

Главный фактор, по словам министра обороны, – это желание справедливости.

Минобороны послушало военных

Алексей Резников отметил, что инициаторами перемен были сами военнослужащие.

"Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на "нуле" и рискующие, получают 100 тыс. грн. А силы обеспечения, которые за 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 тыс. грн. Это несправедливо", — отметил глава Минобороны.

Резников добавил, что у некоторых военнослужащих вообще не было боевого распоряжения и возникал вопрос — почему они получают 30 тыс. грн плюс денежное довольствие.

Модернизация в армии

Министр обороны объяснил, по какому принципу теперь военнослужащим будут начислять деньги.

"Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация — пожалуйста, можешь рапорт подать. Даже если ты не на "нуле", тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, – получай 30 тыс. грн плюс денежное довольствие", — отметил Алексей Резников.

Он добавил, что военные, не находящиеся на "нуле" и не выполняющие боевые задания, будут получать только денежное довольствие.

Напомним, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 и 100 тыс. грн, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.

Фото: "Лига"