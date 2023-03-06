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Новый порядок выплат военным инициировали сами солдаты, которые стремились к справедливости, — Резников

6 марта 2023 09:39
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Резников подчеркнул, что солдаты могут сами попроситься на "ноль"
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Министр обороны Украины объяснил, по какому принципу теперь будут финансировать военных. Солдаты, которые захотят получать больше, смогут сами попроситься на линию столкновения.

Об этом Алексей Резников заявил в интервью изданию "Лига".

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Причины обновления выплат военным

Отвечая на вопрос об изменениях в порядке выплат военнослужащим, Резников отметил, что главными факторами в этом вопросе два.

Первый — экономическая необходимость, но он не главный.

Главный фактор, по словам министра обороны, – это желание справедливости.

Минобороны послушало военных

Алексей Резников отметил, что инициаторами перемен были сами военнослужащие.

"Мы получали сигналы именно от бойцов о том, что ребята, реально на "нуле" и рискующие, получают 100 тыс. грн. А силы обеспечения, которые за 20-30-40 км не рискуют так своей жизнью, но тоже получают 100 тыс. грн. Это несправедливо", — отметил глава Минобороны.

Резников добавил, что у некоторых военнослужащих вообще не было боевого распоряжения и возникал вопрос — почему они получают 30 тыс. грн плюс денежное довольствие.

Модернизация в армии

Министр обороны объяснил, по какому принципу теперь военнослужащим будут начислять деньги.

"Ты хочешь получить больше денег, у тебя есть мотивация — пожалуйста, можешь рапорт подать. Даже если ты не на "нуле", тебя переведут на линию столкновения. Ты считаешь, что нуждаешься в ротации и отдыхе, но можешь выполнять менее рискованное боевое задание, – получай 30 тыс. грн плюс денежное довольствие", — отметил Алексей Резников.

Он добавил, что военные, не находящиеся на "нуле" и не выполняющие боевые задания, будут получать только денежное довольствие.

Напомним, что с 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов. Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 и 100 тыс. грн, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.

Фото: "Лига"

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