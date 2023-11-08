Новий уряд Словаччини скасував анонсовану допомогу Україні на 40 млн євро

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: TASR

Новий уряд Словаччини заблокував чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму понад 40 млн євро. Вона була запропонована раніше колишнім керівництвом Міністерства оборони країни.

Про це пише TASR.

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"Уряд не схвалює план постачання військової техніки в Україну", — йдеться у заяві, опублікованій на офіційному сайті кабінету міністрів країни.

Пропозиція про надання 14-го пакету військової допомоги на загальну суму 40,3 млн євро була підготовлена колишнім керівництвом Міністерства оборони Словаччини. Проте сьогодні, 8 листопада, новий уряд Роберта Фіцо не схвалив це рішення.

Відомо, що допомога Україні мала складатися з чотирьох мільйонів одиниць патронів калібру 7,62 мм, 5172 одиниць великокаліберних боєприпасів для гармат калібру 125 мм, 140 ракет для системи протиповітряної оборони "Куб", восьми мінометів та 1200 мін.

З початку повномасштабної війни Словаччина надала Україні військову допомогу на загальну суму 671 млн євро.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обіцяв не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю іншим країнам, зокрема й Україні. Раніше він відмовився, аби його держава надавала військову допомогу Україні.