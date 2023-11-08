Новое правительство Словакии отменило анонсированную помощь Украине на 40 млн евро

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: TASR

Новое правительство Словакии заблокировало четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму более 40 млн евро. Она была предложена ранее бывшим руководством Министерства обороны.

Об этом пишет TASR.

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"Правительство не одобряет план поставки военной техники в Украину", — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте кабинета министров страны.

Предложение о предоставлении 14 пакета военной помощи на общую сумму 40,3 млн евро было подготовлено бывшим руководством Министерства обороны Словакии. Однако сегодня, 8 ноября, новое правительство Роберта Фицо не одобрило это решение.

Известно, что помощь Украине должна была состоять из четырех миллионов единиц патронов калибра 7,62 мм, 5172 крупнокалиберных боеприпасов для пушек калибра 125 мм, 140 ракет для системы противовоздушной обороны "Куб", восьми минометов и 1200 мин.

С начала полномасштабной войны Словакия предоставила Украине военную помощь на общую сумму 671 млн евро.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо обещал не препятствовать словацким компаниям производить и поставлять оружие другим странам, в том числе Украине. Ранее он отказался, чтобы его государство оказывало военную помощь Украине.