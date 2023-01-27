На Луганщині окупанти використовують цивільні медзаклади для лікування поранених військових

Загарбники розгортають "польові шпиталі"

На тимчасово окупованих територіях російські загарбники розгортають "польові шпиталі" в цивільних лікарнях. Там лікують військових рф та найманців з ПВК "Вагнера".

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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"Ворог продовжує використовувати мережу цивільних закладів охорони здоров’я на тимчасово окупованій території для лікування своїх поранених військових. Так, у місті Хрустальний Ровеньківського району Луганської області в приміщені міської лікарні окупанти розгорнули "польовий шпиталь", де лікують російських військовослужбовців та найманців ПВК "Вагнера", — повідомили в Генштабі.

Крім того, як стверджують в Генштабі, в Каїрах Каховського району Херсонської області, на базі Каїрського психоневрологічного інтернату також лікуються російські окупанти.

Нагадаємо, на околиці Бахмута українські військові ліквідували понад 300 окупантів. Це сталося під час вуличних боїв, які проходили у місті з малими групами супротивника.

Також ми писали, що минулої доби ЗСУ ліквідували 850 російських загарбників. Крім живої сили, в окупантів поменшало військової техніки.

Додамо, родичі військовослужбовців російських окупаційних військ скаржаться на повну байдужість командування. Солдатам не привозять воду і їжу, а сплять вони практично просто неба.