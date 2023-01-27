В Луганской области оккупанты используют гражданские медучреждения для лечения раненых военных

Захватчики разворачивают "полевые госпитали"

На временно оккупированных территориях российские захватчики разворачивают "полевые госпитали" в гражданских больницах. Там лечат военных рф и наемников из ЧВК "Вагнера".

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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"Враг продолжает использовать сеть гражданских учреждений здравоохранения на временно оккупированной территории для лечения своих раненых военных. Так, в городе Хрустальный Ровеньковского района Луганской области в помещении городской больницы оккупанты развернули "полевой госпиталь", где лечат российских военнослужащих и наемников ЧВК "Вагнера", — сообщили в Генштабе.

Кроме того, как утверждают в Генштабе, в Каирах Каховского района Херсонской области, на базе Каирского психоневрологического интерната также лечатся российские оккупанты.

Напомним, на окраине Бахмута украинские военные ликвидировали более 300 оккупантов. Это произошло во время уличных боев, проходивших в городе с малыми группами противника.

Также мы писали, что за прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 850 российских захватчиков. Кроме живой силы, в оккупантов уменьшилось количество военной техники.

Добавим, родственники военнослужащих российских оккупационных войск жалуются на полное безразличие командования. Солдатам не привозят воду и еду, а спят они практически под открытым небом.