NYT прогнозує нові бунти у Росії: деталі
Президент Росії Володимир Путін докладає зусиль, щоб подібного до повстання "вагнерівців" на чолі з Пригожиним бунту не відбулося. Таким чином очільник Кремля надає силовикам гроші та повноваження, однак цим він навпаки створює ризики для нових повстань.
Про це повідомляє The New York Times.
Які є ризики для повстань у Росії
За словами російської політологині Катерини Шульми, те, як відреагував російський диктатор на повстання Пригожина, більше нагадує пряник, аніж батіг.
Зокрема, минулого тижня у Кремлі влаштували пишну церемонію для сил безпеки. Крім того, силовикам, поліції та іншим працівникам призначили офіційну надбавку у 10,5%. Путін також пообіцяв збільшити постачання зброї одному з керівників служби безпеки — очільнику Росгвардії Віктору Золотову, який залишається відданим російському президенту.
За оцінками експертів, збільшення винагороди та повноважень для військових і працівників служб безпеки створює ризики. Це може спонукати групи всередині цих структур до власних бунтів. Розширення повноважень в апараті безпеки, що містить різні групи інтересів та центри влади, може стати новою загрозою для президента Росії.
Чи на користь лояльність Путіна
Зазначається, що є ймовірність, що представники спецслужб вирішать на собі спробувати досвід Пригожина й навіть піти далі, ніж він. Їх може мотивувати й те, що очільника ПВК "Вагнер" не покарали.
"Короткостроково Путін тут переміг. Але в довгостроковій перспективі це ситуація, яка дестабілізує", — зазначив професор політології Європейського університету в Санкт-Петербурзі Григорій Голосов.
За словами експертів, лояльність Путіна до "вагнерівців" може позначитися на російських військових на передовій.
"Путін і вся його система тепер стоять перед дилемою. Якщо ви ставитимете принцип лояльності вище за ефективність, тоді не буде тих ризиків, які були пов’язані з заколотом. Але надії на більш ефективне функціонування системи теж не буде", — зазначив науковий співробітник Німецького інституту міжнародних справ і питань безпеки в Берліні Микола Петров.
Нагадаємо, що вертикаль путінської влади руйнується. Бунт Євгена Пригожина показав, що Володимир Путін не контролює ситуацію в регіонах Російської Федерації.