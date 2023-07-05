NYT прогнозирует новые бунты в России: детали
Президент России Владимир Путин прилагает усилия, чтобы подобного к восстанию "вагнеровцев" во главе с Пригожиным бунта не произошло. Таким образом, глава Кремля предоставляет силовикам деньги и полномочия, однако этим он наоборот создает риски для новых восстаний.
Об этом сообщает The New York Times.
Каковы риски для восстаний в России
По словам российского политолога Екатерины Шульмы, то, как отреагировал российский диктатор на восстание Пригожина, больше напоминает пряник, чем кнут.
В частности, на прошлой неделе в Кремле устроили пышную церемонию сил безопасности. Кроме того, силовикам, полиции и другим работникам назначили официальную прибавку в 10,5%. Путин также пообещал увеличить поставки оружия одному из руководителей службы безопасности — главе Росгвардии Виктору Золотову, который остается преданным российскому президенту.
По оценкам экспертов, увеличение вознаграждения и полномочий для военных и работников служб безопасности создает риски. Это может побуждать группы внутри этих структур к своим бунтам. Расширение полномочий в аппарате безопасности, содержащем различные группы интересов и центры власти, может стать новой угрозой для президента России.
В пользу ли лояльность Путина
Отмечается, что есть вероятность, что представители спецслужб решат на себе испытать опыт Пригожина и даже пойти дальше, чем он. Их может мотивировать и то, что руководителя ЧВК "Вагнер" не наказали.
"Краткосрочно Путин здесь победил. Но в долгосрочной перспективе это дестабилизирующая ситуация", — отметил профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов.
По словам экспертов, лояльность Путина к "вагнеровцам" может сказаться на российских военных на передовой.
"Путин и вся его система теперь стоят перед дилеммой. Если вы будете ставить принцип лояльности выше эффективности, тогда не будет тех рисков, которые были связаны с мятежом. Но надежды на более эффективное функционирование системы тоже не будет", — отметил научный сотрудник Немецкого института международных дел и безопасности в Берлине Николай Петров.
Напомним, что вертикаль путинской власти разрушается. Бунт Евгения Пригожина показал, что Владимир Путин не контролирует ситуацию в регионах Российской Федерации.