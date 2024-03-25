Областями шириться повітряна тривога — чим атакують росіяни

Ракета летить в небі. Ілюстративне фото: УНІАН

Повітряна тривога в Україні зараз 25 березня шириться південною частиною. Зокрема, під загрозою ударних безпілотників Одеська та Миколаївська області, а в Запорізькій оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

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Повітряна тривога 25 березня

За даними військових, зафіксували безпілотники на півдні Миколаївської області, які летіли на північ.

Натомість мешканців Запорізької області попередили про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила три області, серед яких Запорізька, Миколаївська та Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:45. У Запорізькій області оголосили про відбій загрози.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:47. Повітряні сили повідомили про відбій небезпеки в цсіх областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

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