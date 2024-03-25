Областями шириться повітряна тривога — чим атакують росіяни
Повітряна тривога в Україні зараз 25 березня шириться південною частиною. Зокрема, під загрозою ударних безпілотників Одеська та Миколаївська області, а в Запорізькій оголосили ракетну небезпеку.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.
Повітряна тривога 25 березня
За даними військових, зафіксували безпілотники на півдні Миколаївської області, які летіли на північ.
Натомість мешканців Запорізької області попередили про ракетну небезпеку.
Таким чином повітряна тривога охопила три області, серед яких Запорізька, Миколаївська та Одеська.
Оновлено 00:45. У Запорізькій області оголосили про відбій загрози.
Оновлено 00:47. Повітряні сили повідомили про відбій небезпеки в цсіх областях.
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