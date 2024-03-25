Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Областями шириться повітряна тривога — чим атакують росіяни arrow

Областями шириться повітряна тривога — чим атакують росіяни

25 березня 2024 00:40
оновлено: 00:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Областями шириться повітряна тривога — чим атакують росіяни
Ракета летить в небі. Ілюстративне фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 25 березня шириться південною частиною. Зокрема, під загрозою ударних безпілотників Одеська та Миколаївська області, а в Запорізькій оголосили ракетну небезпеку.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗС України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога 25 березня

За даними військових, зафіксували безпілотники на півдні Миколаївської області, які летіли на північ.

Натомість мешканців Запорізької області попередили про ракетну небезпеку.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога охопила три області, серед яких Запорізька, Миколаївська та Одеська.

Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 24 березня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 00:45. У Запорізькій області оголосили про відбій загрози.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Оновлено 00:47. Повітряні сили повідомили про відбій небезпеки в цсіх областях.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Новина доповнюється...

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ