Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Областями распространяется воздушная тревога – чем атакуют россияне arrow

Областями распространяется воздушная тревога – чем атакуют россияне

25 марта 2024 00:40
обновлено: 00:49
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Областями распространяется воздушная тревога – чем атакуют россияне
Ракета летит в небе. Иллюстративное фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине сейчас 25 марта распространяется по южной части. В частности под угрозой ударных беспилотников Одесская и Николаевская области, а в Запорожской объявили ракетную опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога 25 марта

По данным военных, зафиксировали летевшие на север беспилотники на юге Николаевской области.

Жителей Запорожской области предупредили о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила три области, среди которых Запорожская, Николаевская и Одесская.

Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 24 марта
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:45. В Запорожской области объявили об отбое угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:47. Воздушные силы сообщили об отбое опасности в этих областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Новость дополняется...

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ