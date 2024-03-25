Областями распространяется воздушная тревога – чем атакуют россияне

Ракета летит в небе. Иллюстративное фото: УНИАН

Воздушная тревога в Украине сейчас 25 марта распространяется по южной части. В частности под угрозой ударных беспилотников Одесская и Николаевская области, а в Запорожской объявили ракетную опасность.

Об этом сообщают Воздушные силы ВС Украины в Telegram.

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Воздушная тревога 25 марта

По данным военных, зафиксировали летевшие на север беспилотники на юге Николаевской области.

Жителей Запорожской области предупредили о ракетной опасности.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога охватила три области, среди которых Запорожская, Николаевская и Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 00:45. В Запорожской области объявили об отбое угрозы.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Обновлено 00:47. Воздушные силы сообщили об отбое опасности в этих областях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

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