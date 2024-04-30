Областями стрімко поширилась повітряна тривога — загроза балістики

Пуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS

Повітряна тривога в Україні зараз 30 квітня охопила південні та східні області, зокрема, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку та інші. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

Читайте також:

Повітряна тривога зараз 30 квітня

Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Також закликали мешканців Одеси терміново пройти в укриття.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі південь та схід України охопила повітряна тривога. Серед "червоних" областей такі:

Харківська,

Донецька,

Дніпропетровська,

Запорізька,

Херсонська,

Миколаївська,

Кіровоградська,

Одеська.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Новина доповнюється...