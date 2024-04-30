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Областями стрімко поширилась повітряна тривога — загроза балістики

30 квітня 2024 23:29
оновлено: 23:39
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Інна Буряк
редактор
Областями стрімко поширилась повітряна тривога — загроза балістики
Пуск ракети в нічне небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Повітряна тривога в Україні зараз 30 квітня охопила південні та східні області, зокрема, Одеську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку та інші. Мешканців "червоних" регіонів попереджають про загрозу балістики.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram. 

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Повітряна тривога зараз 30 квітня

Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Також закликали мешканців Одеси терміново пройти в укриття.

Повітряна тривога зараз 30 квітня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Наразі південь та схід України охопила повітряна тривога. Серед "червоних" областей такі:

  • Харківська,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Запорізька,
  • Херсонська,
  • Миколаївська,
  • Кіровоградська,
  • Одеська.
Мапа повітряної тривоги в Україні сьогодні, 30 квітня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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