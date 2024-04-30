Областями стремительно распространилась воздушная тревога — угроза баллистики

Пуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS

Воздушная тревога в Украине 30 апреля охватила южные и восточные области, в частности, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Донецкую и другие. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Также призвали жителей Одессы срочно пройти в укрытие.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Юг и восток Украины охватила воздушная тревога. Среди "красных" областей следующие:

Харьковская,

Донецкая,

Днепропетровская,

Запорожская,

Херсонская,

Николаевская,

Кировоградская,

Одесская.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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