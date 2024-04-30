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Областями стремительно распространилась воздушная тревога — угроза баллистики

30 апреля 2024 23:29
обновлено: 23:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Областями стремительно распространилась воздушная тревога — угроза баллистики
Пуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 30 апреля охватила южные и восточные области, в частности, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Донецкую и другие. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе баллистики.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 30 апреля

Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Также призвали жителей Одессы срочно пройти в укрытие.

Воздушная тревога сейчас 30 апреля
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Юг и восток Украины охватила воздушная тревога. Среди "красных" областей следующие:

  • Харьковская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Кировоградская,
  • Одесская.
Карта воздушной тревоги в Украине сегодня, 30 апреля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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