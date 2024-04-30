Областями стремительно распространилась воздушная тревога — угроза баллистики
30 апреля 2024 23:29
обновлено: 23:39
Пуск ракеты в ночное небо. Фото: REUTERS
Воздушная тревога в Украине 30 апреля охватила южные и восточные области, в частности, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую, Донецкую и другие. Жителей "красных" регионов предупреждают об угрозе баллистики.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Читайте также:
Воздушная тревога сейчас 30 апреля
Военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с востока. Также призвали жителей Одессы срочно пройти в укрытие.
Юг и восток Украины охватила воздушная тревога. Среди "красных" областей следующие:
- Харьковская,
- Донецкая,
- Днепропетровская,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Кировоградская,
- Одесская.
Новость дополняется...
Читайте Новини.LIVE!