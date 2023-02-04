Бійці Нацгвардії, ЗСУ і не тільки — додому повернулось 116 захисників України

Українські захисники, які повернулись додому

У суботу, 4 лютого, відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулось 116 захисників України.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Хто повернувся додому

"Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв", — повідомив Єрмак.

За його словами, вдалося повернути 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Також до рідного дому повернулися:

вісім бійців ТрО,

семеро з Нацгвардії,

шестеро з Нацполіції,

п‘ятеро з ДПСУ,

двоє з ВМС,

один представник ДСНС.

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.

Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Кулика Євгенія Олеговича.

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими був 14 грудня. Тоді з російського полону повернулись 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут.