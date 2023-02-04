Бійці Нацгвардії, ЗСУ і не тільки — додому повернулось 116 захисників України

Обмін військовополоненими: додому повернулось 116 захисників України
У суботу, 4 лютого, відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулось 116 захисників України.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
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Хто повернувся додому
"Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв", — повідомив Єрмак.
За його словами, вдалося повернути 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Також до рідного дому повернулися:
- вісім бійців ТрО,
- семеро з Нацгвардії,
- шестеро з Нацполіції,
- п‘ятеро з ДПСУ,
- двоє з ВМС,
- один представник ДСНС.
З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів.
Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Кулика Євгенія Олеговича.
Нагадаємо, останній обмін військовополоненими був 14 грудня. Тоді з російського полону повернулись 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут.