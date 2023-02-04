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Обмін військовополоненими: додому повернулось 116 захисників України

4 лютого 2023 11:53
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Бійці Нацгвардії, ЗСУ і не тільки — додому повернулось 116 захисників України
Українські захисники, які повернулись додому
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

У суботу, 4 лютого, відбувся великий обмін військовополоненими. Додому повернулось 116 захисників України.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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"Черговий великий обмін полоненими. Нам вдалося повернути 116 наших людей, оборонців Маріуполя, херсонських партизанів, снайперів з Бахмутського напрямку та інших наших героїв", — повідомив Єрмак.

За його словами, вдалося повернути 87 воїнів ЗСУ, двоє з яких — із ССО. Також до рідного дому повернулися:

  • вісім бійців ТрО,
  • семеро з Нацгвардії,
  • шестеро з Нацполіції,
  • п‘ятеро з ДПСУ,
  • двоє з ВМС,
  • один представник ДСНС. 

З них двоє офіцерів та 114 рядових і сержантів. 

Крім того, нам вдалося повернути тіла загиблих іноземних волонтерів-добровольців — Крістофера Метью Перрі та Ендрю Тобіаса Метью, а також тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Кулика Євгенія Олеговича. 

Нагадаємо, останній обмін військовополоненими був 14 грудня. Тоді з російського полону повернулись 64 воїни ЗСУ, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку, зокрема брали участь в обороні міста Бахмут. 

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