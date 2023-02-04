Бойцы Нацгвардии, ВСУ и не только — домой вернулись 116 защитников Украины

Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины
В субботу, 4 февраля, произошел обширный обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
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Кто вернулся домой
"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев", — сообщил Ермак.
По его словам, удалось вернуть 87 воинов ВСУ, двое из которых из ССО. Также в родной дом вернулись:
- восемь бойцов ТрО,
- семеро из Нацгвардии,
- шестеро из Нацполиции,
- пятеро из ГНСУ,
- двое из ВМС,
- один представитель ГСЧС.
Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов.
Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.
Напомним, последний обмен военнопленными был 14 декабря. Тогда из российского плена вернулись 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута.