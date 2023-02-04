Бойцы Нацгвардии, ВСУ и не только — домой вернулись 116 защитников Украины

Украинские защитники, которые вернулись домой

В субботу, 4 февраля, произошел обширный обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

Кто вернулся домой

"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев", — сообщил Ермак.

По его словам, удалось вернуть 87 воинов ВСУ, двое из которых из ССО. Также в родной дом вернулись:

восемь бойцов ТрО,

семеро из Нацгвардии,

шестеро из Нацполиции,

пятеро из ГНСУ,

двое из ВМС,

один представитель ГСЧС.

Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, последний обмен военнопленными был 14 декабря. Тогда из российского плена вернулись 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута.