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Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины

4 февраля 2023 11:53
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Бойцы Нацгвардии, ВСУ и не только — домой вернулись 116 защитников Украины
Украинские защитники, которые вернулись домой
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В субботу, 4 февраля, произошел обширный обмен военнопленными. Домой вернулись 116 защитников Украины.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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"Очередной большой обмен пленными. Нам удалось вернуть 116 наших людей, защитников Мариуполя, херсонских партизан, снайперов из Бахмутского направления и других наших героев", — сообщил Ермак.

По его словам, удалось вернуть 87 воинов ВСУ, двое из которых из ССО. Также в родной дом вернулись:

  • восемь бойцов ТрО,
  • семеро из Нацгвардии,
  • шестеро из Нацполиции,
  • пятеро из ГНСУ,
  • двое из ВМС,
  • один представитель ГСЧС.

Из них два офицера и 114 рядовых и сержантов.

Кроме того, нам удалось вернуть тела погибших иностранных волонтеров-добровольцев — Кристофера Мэтью Перри и Эндрю Тобиаса Мэтью, а также тело погибшего воина-добровольца — украинца, служившего во Французском иностранном легионе и после начала полномасштабного российского вторжения.

Напомним, последний обмен военнопленными был 14 декабря. Тогда из российского плена вернулись 64 воина ВСУ, которые воевали на Донецком и Луганском направлении, в том числе участвовали в обороне Бахмута.

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