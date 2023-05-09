"Оборона Бахмуту виконала своє завдання на 400%", — експерт

Український солдат у місті Бахмут. ФОТО: ФБ 93-ї бригади "Холодний яр"

Українська оборона міста Бахмут виконала своє завдання на 300-400%. Чим довше він тримається — тим більше наступального потенціалу втрачають росіяни. А це жива сила, техніка, але найголовніше — час.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав український військовий аналітик Іван Ступак.

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Бої у місті Бахмут. ФОТО: 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

"Бахмут виконав своє завдання на 300-400%. Бо за цей час ми встигли підготувати свої сили і виснажити ворожі. Навіть якщо росіяни візьмуть місто — це буде останнє, що вони завоюють у цій війні. Точніше не так: росіяни можуть зайняти Бахмут, але через півтора-дві доби ЗСУ відвоюють його назад", — уточнив Ступак.

Нагадаємо, за словами ватажка російських найманців Євгена Пригожина, 72-га бригада Міністерства оборони Росії 9 травня втік з одного із захоплених флангів. Російські війська втекли, кинувши позиції та оголили фронт завширшки майже 2 кілометри і глибиною 500 метрів.