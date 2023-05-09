Оборона Бахмута выполнила свою задачу на 400%, — эксперт

Украинский солдат в Бахмуте. ФОТО: ФБ 93-й бригады "Холодный овраг"

Украинская оборона города Бахмут выполнила свою задачу на 300-400%. Чем дольше он держится, тем больше наступательного потенциала теряют россияне. А это живая сила, техника, но самое главное время.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал украинский военный аналитик Иван Ступак.

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Бои в городе Бахмут. ФОТО: 93-я ОМБр Холодный Яр/Facebook

"Бахмут выполнил свою задачу на 300-400%. Потому что за это время мы успели подготовить свои силы и истощить вражеские. Даже если россияне возьмут город — это будет последнее, что они завоевали в этой войне. Вернее, не так: россияне могут занять Бахмут, но через полтора-два дня ВСУ отвоюют его обратно", — уточнил Ступак.

Напомним, по словам главаря российских наемников Евгения Пригожина, 72-я бригада Министерства обороны России 9 мая сбежала с одного из захваченных флангов в Бахмуте.

Российские войска скрылись, бросив позиции и обнажили фронт шириной почти в 2 километра и глубиной 500 метров.