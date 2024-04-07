Яку частку становить приватний бізнес в оборонному секторі України

Виробництво зброї на токарному верстаті в цеху компанії "Зброяр". Фото: УНІАН

Технології оборонної сфери України упродовж великої війни розвиваються та нарощують свої спроможності. Вагому роль у цьому відіграє приватний бізнес, а також іноземні виробники, які працюють на українському ринку.

Про це розповіла заступниця Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Ганна Гвоздяр в інтерв'ю "Телебачення Торонто".

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"Роль приватних компаній в оборонному секторі України стрімко зростає. Якщо раніше "оборонка" була в державній формі власності, то на сьогодняшній день частка приватних виробників збільшується", — сказала посадовиця.

Вона зазначила, що раніше було співвідношення 20% приватних компаній, а 80% державних підприємств в оборонній сфері України. Але на сьогодняшній день навпаки — 80% приватних та 20% державних.

Гвоздяр також розповіла про роботу іноземних компаній, які, незважаючи на війну в країні, заходять на український ринок. Вона зазначила, що попри те, що "в Україні зараз немає безпечних місць на 100%", чимало підприємств успішно працюють.

"Ми про це мало говоримо, в тому числі, з точки зору безпеки. Але закордонні підприємства, зокрема лідери світової оборонної індустрії не бояться заходити на український ринок. Більше того — навіть дуже цього хочуть", — сказала Гвоздяр.

Вона додала, що кожна компанія вважає за потрібне працювати в Україні, постачати сюди своє озброєння, покращувати його і, зокрема, працювати з існуючими українськими компаніями.

Що ще треба знати

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв про плани у 2024 році виготовити в Україні мільйон безпілотників. Відомо, що за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів.

Ми також писали, що на зведення фортифікаційних споруд в Україні у 2024 році уряд виділив 20 млрд гривень. У вівторок, 2 квітня, на це додали ще 5,6 млрд гривень.