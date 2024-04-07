Какую долю составляет частный бизнес в оборонном секторе Украины

Производство оружия на токарных верстах в цеху компании "Зброяр". Фото: УНІАН

Технологии оборонной сферы Украины на протяжении войны развиваются и наращивают свои способности. Весомую роль в этом играет частный бизнес , а также иностранные производители, работающие на украинском рынке.

Об этом рассказала заместитель Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Анна Гвоздяр в интервью "Телевидению Торонто".

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"Роль частных компаний в оборонном секторе Украины стремительно растет. Если раньше "оборонка" была в государственной форме собственности, то на сегодняшний день доля частных производителей увеличивается", — сказала чиновница.

Она отметила, что ранее было соотношение 20% частных компаний и 80% государственных предприятий в оборонной сфере Украины. Но на сегодняшний день наоборот — 80% частных и 20% государственных.

Гвоздяр также рассказала о работе иностранных компаний, которые, несмотря на войну в стране, заходят на украинский рынок. Она отметила, что, несмотря на то, что "в Украине сейчас нет безопасных мест на 100%", многие предприятия успешно работают.

"Мы об этом мало говорим, в том числе, с точки зрения безопасности. Но зарубежные предприятия, в том числе лидеры мировой оборонной индустрии, не боятся заходить на украинский рынок. Более того — даже очень этого хотят", — сказала Гвоздяр.

Она добавила, что каждая компания считает нужным работать в Украине, поставлять сюда свое вооружение, улучшать его и, в частности, работать с существующими украинскими компаниями.

Что еще нужно знать

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял о планах в 2024 году изготовить в Украине миллион беспилотников. Известно, что за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов.

Мы также писали, что на строительство фортификационных сооружений в Украине в 2024 году правительство выделило 20 млрд гривен. Во вторник, 2 апреля, на это прибавили еще 5,6 млрд гривен.