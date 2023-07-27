Оборонний комітет Верховної Ради схвалив продовження військового стану та мобілізації, — нардеп

Збройні сили України Фото: google

Оборонний комітет Верховної Ради України схвалив продовження воєнного стану та мобілізації в Україні. Відомо, що продовження буде на 90 днів.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

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Продовження воєнного стану та мобілізації в Україні

За словами нардепа, свої голоси "За" віддали 17 членів Комітету. При цьому він уточнив, що воєнний стан та мобілізацію продовжать на 90 днів, тобто до 15 листопада 2023 року.

Железняк зазначив, що тепер рішення про продовження мають затвердити парламентарі, має бути 226 голосів і більше.

Продовження військового стану та мобілізації. Фото: скріншот

Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжить військовий стан та мобілізацію. Це станеться найближчим часом.

Також відомо, що Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроекти щодо продовження військового стану та загальної мобілізації.