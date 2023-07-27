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Оборонный комитет Верховной Рады одобрил продление военного положения и мобилизации, — нардеп

27 июля 2023 10:59
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Оборонный комитет Верховной Рады одобрил продление военного положения и мобилизации, — нардеп
Вооруженные силы Украины. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Оборонный комитет Верховной Рады Украины одобрил продление военного положения и мобилизации в Украине. Известно, что продление будет на 90 дней.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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Продление военного положения и мобилизации в Украине

По словам нардепа, свои голоса "За" отдали 17 членов Комитета. При этом он уточнил, что военное положение и мобилизацию продлят на 90 дней, то есть до 15 ноября 2023 года.

Железняк указал на то, что теперь решение о продлении должны утвердить парламентарии, должно быть 226 голосов и больше.

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Продление военного положения и мобилизации. Фото: скриншот

Напомним, что Верховная Рада Украины продлит военное положение и мобилизацию. Это произойдет в ближайшее время.

Также известно, что Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации.

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