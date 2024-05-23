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Обстріл Харкова — Зеленський розповів, скільки ракет випустила Росія по місту

23 травня 2024 13:16
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Степан Гафтко
редактор
По Харкову росіяни нанесли удар із 15 ракет
Президент України Володимир Зеленський. Фото: РБК-Україна
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Надзвичайно жорстоко росіяни атакували Харків та Люботин, використавши 15 ракет. Є вбиті та поранені мирні мешканці.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram в четвер, 23 травня.

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"Надзвичайно жорстока російська атака проти Харкова й Люботина — за попередніми даними, одразу 15 ракет. На жаль, є вбиті та постраждалі. Екстрені служби вже на місцях влучань, і кожному, хто постраждав, буде надана необхідна допомога", — написав на своїй сторінці Президент.

Він зазначив, що росіяни сьогодні користуються тим, що Україні не вистачає ракет та озброєння для систем ППО. Саме  тому країна-агресорка регулярно обстрілює різні регіони нашої країни.

Пост Зеленського
Пост Зеленського в Telegram

Також Зеленський заявив, що такі атаки та їхні наслідки — це не слабкість України, а світових лідерів та наших союзників, котрі не можуть дати адекватну відсіч Росії та відповісти на її дії та війну.

"Терор усюди повинен програвати – у будь-яких умовах, на будь-якому континенті. І це наш спільний обов’язок — усіх у світі, хто має змогу захищати життя від терору. Україна робить усе, що може. Дякую кожному, хто нам допомагає. Але потрібно більше рішучості. І саме від лідерів світу", — підсумував Зеленський. 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський поїде до Франції, щоб попросити країни НАТО збивати російські ракети над Україною. 

Президент обговорив із Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським основні напрямки боїв на фронті та загалом бойові дії в Україні 22 травня. 

Володимир Зеленський
Харків
ракети
війна в Україні
атака
ракетний удар

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