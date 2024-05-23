По Харькову россияне нанесли удар из 15 ракет

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: РБК-Україна

Чрезвычайно жестоко россияне атаковали Харьков и Люботин, использовав 15 ракет. Есть убитые и раненые мирные жители.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram в четверг, 23 мая.

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"Чрезвычайно жестокая российская атака против Харькова и Люботина — по предварительным данным, сразу 15 ракет. К сожалению, есть убитые и пострадавшие. Экстренные службы уже на местах попаданий, и каждому пострадавшему будет оказана необходимая помощь", — написал на своей странице Президент.

Он отметил, что россияне сегодня пользуются тем, что Украине не хватает ракет и вооружения для систем ПВО. Именно поэтому страна-агрессор регулярно обстреливает разные регионы нашей страны.

Пост Зеленского в Telegram

Также Зеленский заявил, что такие атаки и их последствия — это не слабость Украины, а мировых лидеров и наших союзников, которые не могут дать адекватный отпор России и ответить на ее действия и войну.

"Террор всюду должен проигрывать — в любых условиях, на любом континенте. И это наша общая обязанность — всех в мире, кто имеет возможность защищать жизнь от террора. Украина делает все, что может. Спасибо каждому, кто нам помогает. Но нужно больше решительности", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленской поедет во Францию, чтобы попросить страны НАТО сбивать российские ракеты над Украиной.

Президент обсудил с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским основные направления боев на фронте и боевые действия в Украине 22 мая.