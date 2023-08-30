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Обстріл Кривого Рога: серія гучних вибухів

30 серпня 2023 01:36
оновлено: 01:44
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Інна Буряк
редактор
Обстріл Кривого Рога: серія гучних вибухів
Наслідки вибухів у нічному місті. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Кривому Розі пролунали вибухи вночі, 30 серпня. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку регіону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА та застосування балістики. Фото: alerts.in.ua

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