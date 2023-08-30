Обстріл Кривого Рога: серія гучних вибухів

Наслідки вибухів у нічному місті. Фото: google.com

У Кривому Розі пролунали вибухи вночі, 30 серпня. Перед цим повідомляли про рух БпЛА в напрямку регіону.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні, загроза атаки БпЛА та застосування балістики. Фото: alerts.in.ua

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