Обстрел Кривого Рога: серия громких взрывов

Последствия взрыва в ночном городе. Фото: google.com

В Кривом Роге раздались взрывы ночью, 30 августа. Перед этим сообщали о движении БПЛА в направлении региона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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