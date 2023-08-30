Обстрел Кривого Рога: серия громких взрывов
30 августа 2023 01:36
обновлено: 01:44
Последствия взрыва в ночном городе. Фото: google.com
В Кривом Роге раздались взрывы ночью, 30 августа. Перед этим сообщали о движении БПЛА в направлении региона.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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