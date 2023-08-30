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Обстрел Кривого Рога: серия громких взрывов

30 августа 2023 01:36
обновлено: 01:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Обстрел Кривого Рога: серия громких взрывов
Последствия взрыва в ночном городе. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Кривом Роге раздались взрывы ночью, 30 августа. Перед этим сообщали о движении БПЛА в направлении региона.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 01:41. Серия взрывов прогремела в Кривом Роге. Местные паблики сообщают о возможной работе ПВО.

Обновлено 01:43. Между тем, Воздушные силы предупреждают не только об опасности беспилотников, но и об угрозе применения баллистического вооружения в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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Воздушная тревога в Украине, угроза атаки БПЛА и применение баллистики. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

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