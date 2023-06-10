Обстріл окупантів на Арабатській стрілці: пишуть про удар по готелю, де перебував Сальдо

Пожежа в готелі на Арабатській стрілці. Фото: скріншот з відео

У суботу, 10 червня, росіяни заявили, що по базі окупантів на Арабатській стрілці, Херсонська область, вдарили ракетами. Внаслідок цього спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров та місцеві Telegram-канали.

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"Курортний сезон на Арабатці настільки гарячий, що до рашистів на віджатій базі відпочинку сьогодні вранці вирішили доєднатися кілька ракет. Загарбникам чомусь компанія не сподобалася, тож наразі колони автівок з росіянами та місцевими колаборантами екстрено виїжджають в поки що окупований Крим", — йдеться у повідомленні Федорова.

За інформацією Telegram-каналів, вибух стався в готелі Chalet Thermal 10 червня, близько 5:00 години. Це була база окупантів та місцевих колаборантів. Будівлю росіяни захопили після відступу з Херсона. Місцеві жителі повідомляють, що це "Будівля професора Козявкіна", яку окупанти видають за новозбудований "урядовий квартал".

Нагадаємо, 8 червня у тимчасово окупованому Бердянську пролунали потужні вибухи. Через це ворог почав переміщати техніку: переганяють з порту на гору. Можливо на виїзд з міста.