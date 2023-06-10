Обстрел окупантов на Арабатской стрелке: пишут об ударе по гостинице, где находился Сальдо

Пожар в отеле на Арабатской стрелке. Фото: скриншот с видео

В субботу, 10 июня, россияне заявили, что по базе оккупантов на Арабатской стрелке, Херсонская область, ударили ракетами. В результате вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров и местные Telegram-каналы.

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"Курортный сезон на Арабатке настолько горячий, что к рашистам на отжатой базе отдыха сегодня утром решили присоединиться несколько ракет. Захватчикам почему-то компания не понравилась, поэтому в настоящее время колонны автомобилей с россиянами и местными коллаборантами экстренно выезжают в пока оккупированный Крым", — говорится в сообщении Федорова.

По информации Telegram-каналов, взрыв произошел в отеле Chalet Thermal 10 июня, около 05:00 часов. Это была база оккупантов и местных коллаборантов. Здание россияне захватили после ухода из Херсона. Местные жители сообщают, что это "Здание профессора Козявкина", которое оккупанты выдают за новый "правительственный квартал".

Напомним, 8 июня во временно оккупированном Бердянске прогремели мощные взрывы. Поэтому враг начал перемещать технику: перегоняют из порта на гору. Возможно, на выезд из города.