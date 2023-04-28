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Обстріл Умані: росіяни зруйнували багатоповерхівку

28 квітня 2023 06:04
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Обстріл Умані: росіяни зруйнували багатоповерхівку
Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Спікерка поліції Черкащини Зоя Вовк зазначила, що сьогодні вночі, 28 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Про це Вовк повідомляє в Telegram.

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"Ворожа ракета потрапила в житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написала спікерка.

Також додала, що відео вже шириться соцмережами.

Нагадаємо, що була масштабна повітряна тривога. Вибухи чули в Києві, Дніпрі, Полтаві та інших містах.

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