Обстріл Умані: росіяни зруйнували багатоповерхівку

Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС

Спікерка поліції Черкащини Зоя Вовк зазначила, що сьогодні вночі, 28 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Про це Вовк повідомляє в Telegram.

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"Ворожа ракета потрапила в житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написала спікерка.

Також додала, що відео вже шириться соцмережами.

Нагадаємо, що була масштабна повітряна тривога. Вибухи чули в Києві, Дніпрі, Полтаві та інших містах.