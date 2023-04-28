Обстріл Умані: росіяни зруйнували багатоповерхівку
28 квітня 2023 06:04
Рятувальники гасять полум'я. Фото: ДСНС
Спікерка поліції Черкащини Зоя Вовк зазначила, що сьогодні вночі, 28 квітня, російські війська завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.
Про це Вовк повідомляє в Telegram.
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Що відомо
"Ворожа ракета потрапила в житловий будинок. Інформація щодо постраждалих уточнюється", — написала спікерка.
Також додала, що відео вже шириться соцмережами.
Нагадаємо, що була масштабна повітряна тривога. Вибухи чули в Києві, Дніпрі, Полтаві та інших містах.