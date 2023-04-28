Обстрел Умани: россияне разрушили многоэтажку

Спасатели тушат пламя. Фото: ГСЧС

Спикер полиции Черкасщины Зоя Вовк отметила, что сегодня ночью, 28 апреля, российские войска нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

Об этом Волк сообщает в Telegram.

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"Вражеская ракета попала в жилой дом. Информация о пострадавших уточняется", — написала спикер.

Также добавила, что видео уже распространяется соцсетями.

Напомним, что была масштабная воздушная тревога . Взрывы слышали в Киеве, Днепре, Полтаве и других городах.