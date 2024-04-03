Крилаті ракети Калібр, чому росіяни довго не використовували, прогнози

Запуск ракети "Калібр". Фото: росЗМІ

Російські окупаційні війська в останні пів року практично не використовували для ударів по українській інфраструктурі крилаті ракети морського базування "Калібр". Чого варто очікувати від окупантів та скільки кораблів-ракетоносіїв має у своєму складі Чорноморський флот — читайте у сьогоднішньому матеріалі Новини.LIVE.

Чому росіяни практично перестали використовувати "Калібри"

Наприкінці березня очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що російські окупаційні війська протягом останніх місяців накопичували запас крилатих ракет морського базування "Калібр" — і зараз технічно готові до використання таких ракет.

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Чому ж в останні місяці, з вересня 2023 року, Чорноморський флот Російської Федерації майже не завдавав ударів по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури і тилових регіонах України "Калібрами"?

Військовий експерт Петро Черник, до якого Новини.LIVE звернулися з проханням прокоментувати це питання, зазначив, що головною причиною є успішні атаки Сил оборони України на об’єкти окупантів у захопленому ними ще 2014 року Криму — головній базі Чорноморського флоту. "Україна фактично вижила російський флот з Криму", — підкреслив Черник, пояснюючи інертність росіян у цьому питанні.

Дві причини "калібрового" затишшя

Якщо ж говорити про конкретні причини, то тут полковник ЗСУ Черник відзначив два ключові моменти. По-перше, це технологічно складний процес заряджання пускових установок ракетами "Калібр". За словами експерта, для цього процесу потрібні не прості крани, а спеціалізована техніка.

Така техніка у росіян була лише на території Кримського півострова. Ні у Новоросійську, ні в Туапсе (чорноморське узбережжя Кавказу, міжнародно визнана територія Росії) Чорноморський флот не мав такої техніки. Відповідно, заряджати кораблі-ракетоносії "Калібрів" там було неможливо.

Другий аспект — це зношуваність пускових установок, зокрема, транспортно-пускових контейнерів. Петро Черник нагадав, що під час старту, коли ракета виходить з контейнера, на корпус контейнера здійснюється дуже серйозний тиск. Який впливає на стан обладнання — простіше кажучи, досить швидко, за активного використання, виводить його з ладу.

Полковник ЗСУ нагадав, що підводний човен "Ростов-на-Дону", який був уражений ракетою в сухому доці Севастопольського морського заводу, саме і перебував на ремонті після низки запусків "Калібрів". І тут знову варто зазначити, що відповідна ремонтна база для цієї техніки у росіян була лише на території Кримського півострова.

Кораблі-носії "Калібрів" у складі Чорноморського флоту

Саме тому, що Сили оборони України обстріляли не тільки самі кораблі, а й інфраструктуру, потрібну як для заряджання, так і для ремонту цих кораблів — російський Чорноморський флот, точніше, те, що від нього залишилося, був змушений втекти у східну частину Чорного моря.

А там, припустив Петро Черник, росіяни увесь цей час будували відповідну інфраструктуру — зокрема, на новій базі на території Абхазії, зведення якої росіяни не так давно анонсували. І, збудувавши цей об’єкт, окупанти зможуть повернутися до ударів "Калібрами".

Які ж кораблі окупанти мають у своєму розпорядженні для таких атак? Полковник Черник наголосив, що це, по-перше, близько 20 малих ракетних кораблів, типів "Василий Быков" та "Каракурт". По-друге, це чотири дизель-електричні субмарини проєкту "Варшавянка". І ще два фрегати проєкту "Буревестник".

Звісна річ, точної інформації про стан цих кораблів та пускових установок для ракет "Калібр" немає. Тому, скажімо, вважати, що на кожному з цих суден усі вісім пускових установок готові для майбутніх атак на усі 100% - немає підстав. Але, скоріш за все, принаймні половина транспортно-пускових контейнерів може бути використана окупантами.

Росія безсила проти морських дронів

Ще один момент — це наявна кількість ракет "Калібр", якими росіяни уже завдавали і ще можуть завдавати ударів. За словами експерта, місячна потужність російського військово-промислового комплексу в царині випуску цих крилатих ракет — 30-35 одиниць. Відповідно, за пів року росіяни могли накопичити близько 200 ракет для кораблів Чорноморського флоту.

Що ж робити у такій ситуації Україні? Петро Черник упевнений, що єдиним правильним виходом із ситуації може бути лише безперервне полювання на кораблі-ракетоносії "Калібрів". До того ж, Україна уже має успішний досвід таких атак — як в районі окупованого Криму, так і навіть біля порту Новоросійська.

До того ж, підкреслив полковник ЗСУ, ці атаки продемонстрували іще одну особливість кораблів Чорноморського флоту. Озброєння, яке стоїть, зокрема, на малих ракетних кораблях, виявилося неефективним проти надводних безпілотних систем, морських дронів, які використовує Україна. Саме цю неефективність російських кораблів і мають використати Сили оборони нашої держави — аби повністю знищити Чорноморський флот країни-агресора та раз і назавжди закрити питання можливих ударів "Калібрами".