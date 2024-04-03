Крылатые ракеты Калибр, почему россияне долго не использовали, прогнозы

Запуск ракеты "Калибр". Фото: росСМИ

Российские оккупационные войска в последние полгода практически не использовали для ударов по украинской инфраструктуре крылатые ракеты морского базирования "Калибр". Чего стоит ожидать от оккупантов и сколько кораблей-ракетоносителей имеет в своем составе Черноморский флот — читайте в сегодняшнем материале Новини.LIVE.

Почему россияне практически перестали использовать "Калибры"

В конце марта глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российские оккупационные войска в течение последних месяцев накапливали запас крылатых ракет морского базирования "Калибр" — и сейчас технически готовы к использованию таких ракет.

Читайте также:

Почему же в последние месяцы, с сентября 2023 года, Черноморский флот Российской Федерации почти не наносил ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры и тыловым регионам Украины "Калибрами"?

Военный эксперт Петр Черник, к которому Новини.LIVE обратились с просьбой прокомментировать этот вопрос, отметил, что главной причиной являются успешные атаки Сил обороны Украины на объекты оккупантов в захваченном ими еще в 2014 году Крыму — главной базе Черноморского флота. "Украина фактически выжила российский флот из Крыма", — подчеркнул Черник, объясняя инертность россиян в этом вопросе.

Две причины "калибрового" затишья

Если же говорить о конкретных причинах, то полковник ВСУ Черник отметил два ключевых момента. Во-первых, это технологически сложный процесс зарядки пусковых установок ракетами "Калибр". По словам эксперта, для этого процесса требуются не простые краны, а специализированная техника.

Такая техника у россиян была только на территории Крымского полуострова. Ни в Новороссийске, ни в Туапсе (черноморское побережье Кавказа, международно признанная территория России) Черноморский флот не имел такой техники. Соответственно, заряжать корабли-ракетоносители "Калибров" там было невозможно.

Второй аспект — износ пусковых установок, в частности, транспортно-пусковых контейнеров. Петр Черник напомнил, что при старте, когда ракета выходит из контейнера, на корпус контейнера оказывается очень серьезное давление. Влияющее на состояние оборудования — проще говоря, довольно быстро, при активном использовании, выводит его из строя.

Полковник ВСУ напомнил, что подлодка "Ростов-на-Дону", которая была поражена ракетой в сухом доке Севастопольского морского завода, как раз и находилась на ремонте после ряда запусков "Калибров". И здесь снова следует отметить, что соответствующая ремонтная база для этой техники у россиян была только на территории Крымского полуострова.

Корабли-носители "Калибров" в составе Черноморского флота

Именно потому, что Силы обороны Украины обстреляли не только сами корабли, но и инфраструктуру, нужную как для подзарядки, так и для ремонта этих кораблей — российский Черноморский флот, точнее то, что от него осталось, был вынужден бежать в восточную часть Черного моря.

А там, предположил Петр Черник, россияне все это время строили соответствующую инфраструктуру — в частности, на новой базе на территории Абхазии, строительство которой россияне не так давно анонсировали. И, построив этот объект, оккупанты смогут вернуться к ударам "Калибрами".

Какими же кораблями оккупанты располагают для таких атак? Полковник Черник подчеркнул, что это, во-первых, около 20 малых ракетных кораблей, типов "Василий Быков" и "Каракурт". Во-вторых, это четыре дизель-электрических субмарины проекта "Варшавянка". И еще два фрегата проекта "Буревестник".

Конечно, точной информации о состоянии этих кораблей и пусковых установок для ракет "Калибр" нет. Поэтому, скажем, считать, что на каждом из этих судов все восемь пусковых установок готовы для будущих атак на все 100% — нет оснований. Но, скорее всего, по меньшей мере, половина транспортно-пусковых контейнеров может быть использована оккупантами.

Россия бессильна против морских дронов

Еще один момент — это количество ракет "Калибр", которыми россияне уже наносили и еще могут наносить удары. По словам эксперта, месячная мощность российского военно-промышленного комплекса в области выпуска этих крылатых ракет – 30-35 единиц. Соответственно, за полгода россияне могли накопить около 200 ракет для кораблей Черноморского флота.

Что же делать в такой ситуации Украине? Петр Черник уверен, что единственным правильным выходом из ситуации может быть только непрерывная охота на корабли-ракетоносители "Калибров". К тому же у Украины уже есть успешный опыт таких атак — как в районе оккупированного Крыма, так и даже у порта Новороссийска.

Кроме того, подчеркнул полковник ВСУ, эти атаки продемонстрировали еще одну особенность кораблей Черноморского флота. Вооружение, стоящее, в частности, на малых ракетных кораблях, оказалось неэффективным против надводных беспилотных систем, морских дронов, которые использует Украина. Именно эту неэффективность российских кораблей должны использовать Силы обороны нашего государства — чтобы полностью уничтожить Черноморский флот страны-агрессора и раз и навсегда закрыть вопрос о возможных ударах "Калибрами".